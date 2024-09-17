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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: '2024'te Hedeflerimizi Tutacak, 2025'te Enflasyonu Düşüreceğiz'

Bartın'da konuşan Demiröz, Türkiye'nin hedefleri ve ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: '2024'te Hedeflerimizi Tutacak, 2025'te Enflasyonu Düşüreceğiz'

Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bartın'da düzenlenen Türkiye Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2024 yılının sonunda makro ekonomik hedeflerini gerçekleştireceğini ifade etti.

Enflasyon ve Ekonomik Denge

Demiröz, "2025'te enflasyonu istediğimiz seviyelere çekeceğiz. 2026'dan sonra ise ülkemiz yeniden sıçrama noktasına gelecek." dedi. Konuşmasında, 31 Mart seçimleri sonrası yaptıkları değerlendirmelerin önemine de değindi.

Ülke Yönetimi Üzerine Eleştiriler

Diğer partilerin projelerinden bahseden Demiröz, "Herhangi bir projesi olmayan partiler var. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yönetim durumunu görebiliyoruz. Bu nedenle, sorumluluğumuzun bilincinde olarak ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Gelişmeler ve Fiyat İstikrarı

Ekonomideki dengesizliklerden bahseden Demiröz, "Salgın, savaş ve depremler ekonomik istikrarı olumsuz etkiledi. Ancak Türkiye, zor zamanlarda bile büyümeyi sürdüren bir ülke olmuştur." şeklinde konuştu.

Son olarak, emeklilerin durumunu ele alan Demiröz, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ve özel sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Parti programının ardından Bartınlı esnafları da ziyaret eden Demiröz, yerel iş insanlarıyla sohbet etti.

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