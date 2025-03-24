AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta İftar Programında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'taki İftar Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kaya, “Maraş, inanıyorum ki evet, acılarımızı unutmayacağız, unutamayacak ama eskisine göre çok daha güçlü bir hale gelmesi için seferberlik ruhuyla çalışan ekipler sayesinde inşallah daha da güçlenecek,” dedi.

6 Şubat Depremlerinin Ardından Kahramanmaraş

Kaya, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremler sonrası kentin yeniden ayağa kalkma sürecine vurgu yaptı. Konut teslimlerinin önemli bir adım olduğunu belirten Kaya, “Bu kentin ayağa kalkması için sadece konutlar değil, ekonomik olarak da ayağa kalkması için TUSAŞ tesislerini çok kısa bir sürede hayata geçiren güçlü bir iktidar var” ifadelerini kullandı.

Devletin Çabaları ve Liderlik Vurgusu

Kaya, devletin deprem sonrası yaraların sarılması için gösterdiği çabaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentteki hizmetleri sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getirdi. “Maraş, güçlü bir ekip tarafından yönetiliyor. Ekonomisiyle, sanayisiyle farklı sektörlere çağın gerektirdiği şekilde kayarak Maraş'ın gücüne inşallah hep birlikte güç katacağımıza yürekten inanıyorum,” dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de şehrin depremlerin ardından birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalktığını ifade etti. Ayrıca, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin ardından ticari alanda yapılan yatırımları aktardı.

Programa Katılanlar

İftar programına, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile ilgililer katıldı.