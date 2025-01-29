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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Afrika İlişkilerine Dair Açıklamalar

Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Afrika'daki arabulucu rolünü vurguladı ve Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:06
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Afrika İlişkilerine Dair Açıklamalar

Türkiye'nin Afrika Politikaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Afrika temaslarına yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Sırakaya, "Birleşmiş Milletler'in, sorumluluğu içerisinde olan ve çözülmesi gereken sorunlar noktasında yetersiz kalmış olduğu durumlarda, Türkiye'nin girişimci ve insani diplomasi ile arabulucu rolünü üstlendiğini" ifade etti.

Somali ve Etiyopya İlişkileri

Sırakaya, Etiyopya ile Somali arasında devam eden Somaliland krizinin Türkiye öncülüğünde çözüldüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uzlaşı ile Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi imzalandı. Bu sürecin ardından koordine çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bölgesel Çatışmaların Çözümü

Sırakaya, Türkiye'nin son dönemde bölgesel çatışmaların çözümünde daha belirgin bir rol aldığını vurguladı. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

BM'nin Yetersizliği ve Türkiye'nin Rolü

Sırakaya, Türkiye'nin Demokratik Kongo ile Ruanda arasındaki sorunların çözümünde destek olabileceğinin altını çizerken, "Bugün bir gerçek var ki; Birleşmiş Milletler'in sorumluluğundaki sorunlar çözülmekte yetersiz kalıyor. Türkiye, tüm kesimlerle işbirliği içinde arabulucu rolünü üstleniyor" dedi.

AK Parti'nin İşbirlikleri

Somali'den gelecek iktidar partisi heyeti ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir mutabakat zaptı imzalanacağını duyuran Sırakaya, "İlişkilerimizi daha da derinleştirmek amacıyla, Etiyopya'daki siyasi partilerle de benzer anlaşmaları gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'daki Rolü

Sırakaya, "Sadece istikrarlı bir Somali ve Etiyopya değil, Afrika Kıtası'nın huzuru için önemli. Türkiye, dünya barışı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıdır" dedi. Türkiye'nin son dönemlerdeki insani dış politikasıyla daha fazla talep edilen bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

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