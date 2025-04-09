AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, TŞOF'u Ziyaret Etti

Uygur, TŞOF'u Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ziyaretinde bulundu. Uygur, beraberindeki AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları Emine Yavuz Gözgeç, Necmettin Erkan ve Selahattin Yağcı ile TŞOF'un Kızılay'daki merkezini ziyaret ederek, Genel Başkan Mehmet Yiğiner ile bir araya geldi.

Üye Sorunları ve Yardım Kampanyası

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yiğiner, TŞOF'un 580 bin kayıtlı üyesinin olduğunu belirterek, bu üyelerin sorunlarının çözümünde katkıda bulunan Uygur'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkârların yanında olduğunu vurgulayan Yiğiner, "Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım kampanyasına TŞOF ve bağlı odalar olarak, bir günlük hasılatımızı göndereceğiz. İlk etapta 2 milyon lira değerinde bir yardım başlatıyoruz." dedi.

Korsan Taşımacılık Sorunu

Yiğiner, korsan taşımacılığına karşı yaşadıkları sorunlara da değinerek, cezai yaptırımlar uygulanmasını talep ettiklerini ifade etti ve bu konudaki görüşmelerin ilerlediğini belirtti.

Uygur’un Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduklarına yönelik ifadelerini hatırlatarak, "Milletimizin taleplerini çözme noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz." diyerek istikrar mesajı verdi. Uygur, Gazze konusundaki zulme dikkat çekerek, "Biz her zaman mazlumun umudu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Esnafın Duruşu

Uygur, esnafın ahilik kültüründen doğduğunu, devletine her zaman destek verdiğini vurguladı. "Gazze'ye dua etmeyi unutmamak ve kamuoyunun hassasiyetini canlı tutmak için önemli bir çalışma içindeyiz." dedi. Ayrıca, güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve Türkiye Yüzyılı hayalini gerçekleştireceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağda), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu (TŞOF) ziyaret etti, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner (solda) ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağda), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu (TŞOF) ziyaret etti, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner (solda) ile görüştü.