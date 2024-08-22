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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Çelik Kubbe' ile Savunma Gücümüz Artıyor

Yavuz, Yalova'da ekonomik özgürlük ve savunma sanayi konularına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Çelik Kubbe' ile Savunma Gücümüz Artıyor

Yavuz, Yalova'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yalova Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Yavuz, savunma sanayinde gelinen noktaya ve Türkiye'nin sahip olduğu savunma sistemlerine vurgu yaptı.

Ekonomi ve Savunma

Yavuz, konuşmasında İsrail'in 'Demir Kubbe' sistemine atıfta bulunarak, Türkiye'nin 'Çelik Kubbe'ye sahip olduğunu dile getirdi. Yavuz, 'Ekonomi önemli fakat özgürlük ve savunma olmadan bu önemli değil. Dışa bağımlılığımızı kırmalıyız,' ifadesini kullandı.

Deprem Sonrası İyileşme Süreci

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'ye maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu aktaran Yavuz, bölgenin kısa sürede toparlandığını belirtti. 'Devlet, depremzedelerin yanındaydı, yaşanan dramların hafiflemesi için çok çalıştık,' şeklinde konuştu.

Toplantıya Katılım Yoğundu

Toplantıya AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve birçok yerel yönetici katıldı. Yavuz'un mesajları, katılımcılarda büyük bir heyecan yarattı.

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