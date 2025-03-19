AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Rize'de İftar Programında Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de gerçekleştirdiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Bizim millet olarak değerlerimiz var, 'Tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet' diyoruz. Bu değerler yalnızca AK Partililerin değil, 85 milyonun değerleridir" ifadelerini kullandı.

Dayanışma ve Yardımlaşma Ön planda

Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Yazıcı, milletin dayanışma ve yardımlaşma konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, "İnsanlığın kazanımı için değerlerimiz var" dedi.

Siyasi Rekabet Projeler Üzerinden Yürütülmeli

Yazıcı, siyasi rekabetin projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin sorunları nedir, ne yapabiliriz, hangi projelerle daha ileriye gidebiliriz? Bu çerçevede siyaset icra eden partiler seçim zamanı huzurunuza gelirler" dedi. Yazıcı, vatandaşların bu süreçte egemenlik hakkını kullanarak vekalet vermesi gerektiğini belirtti.

İsrail ve Uluslararası Adalet Vurgusu

Yazıcı, uluslararası siyasette Türkiye'nin duruşuna dikkat çekerek, Gazze'de yaşanan olaylara değindi. "BM'nin kurucu beş daimi üyesinden biri olan devletin, saldıcı ve soykırım suçunu işleyen İsrail ile karşı karşıya olduğunu" anlattı. Türkiye'nin insanlığın kazanımı değerlerini ihlal edenlere karşı tavrını her zaman net bir şekilde ortaya koyduğunu aktardı.

Camii Açılışı ve Şehit Ziyareti

Yazıcı, Çayeli ilçesinde tamamlanan Küçük Caferpaşa Mahallesi Camisi açılışına katıldı ve ardından Derecik köyü ile Büyükköy beldesini ziyaret etti. Ayrıca, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun mezarını ziyaret ederek, şehidin babası İbrahim Kalyoncu'ya taziyelerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çeşitli programlar için geldiği Rize'nin Çayeli ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çeşitli programlar için geldiği Rize'nin Çayeli ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.