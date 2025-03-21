AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: '21 Mart, Barış ve Kardeşliğin Günü Olacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 21 Mart Nevruz Günü'nde, barış ve kardeşliğin simgesi olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: '21 Mart, Barış ve Kardeşliğin Günü Olacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Zorlu, ‘İnanıyoruz ki bundan böyle her yıl 21 Mart, barışın, huzurun ve kardeşlik ateşinin daha da harlandığı, ülkemizin yükselişinin böyle bir ruhla taçlandığı bir birlik ve dayanışma günü olacaktır.’ dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Zorlu, bu günün tarih boyunca baharı müjdeleyen ve yeniden doğuşun sembolü olarak görüldüğünü belirtti. Zorlu, Asya Hun ve Ak Hun imparatorluklarındaki nevruz kutlamalarından, Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki yeni güne olan öneminden bahsetti.

Osmanlı Devleti'nin nevruzu, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren büyük bir bayrama dönüştürdüğünü vurgulayan Zorlu, ‘1921 yılında ulusal Kurtuluş Savaşı ve yeni günün anlamı bütünleşmiş, törenlerle kutlanmıştır. O gün olduğu gibi bugün de nevruz, milletimizin uyanışı, kardeşliğimizin ve birliğimizin mührüdür.’ şeklinde konuştu.

Türk dünyasının birlik ve beraberliği adına anlamlı bir çağrı yaparak, ‘Büyük ve güçlü Türkiye, aynı zamanda büyük ve güçlü bir dayanışma coğrafyası demektir.’ ifadelerini kullanan Zorlu, ‘Birleştikçe büyüyen bu kadim coğrafyanın bizleri tek yürek ve tek bilek olmaya davet ettiği bir mücadelenin eşiğindeyiz. Çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz.’ dedi.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nevruzu yeniden milletin ortak buluşma merkezi haline getirdiği için teşekkür eden Zorlu, ‘Türkiye Yüzyılı ve Türk dünyası yüzyılı hedefimiz, dostluk ve dayanışmanın altın yüzyılına dönüşecektir.’ sözlerini de ekledi.

Zorlu, organizasyona katkıda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türksoy Genel Sekreterliği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu gibi kuruluşlara da teşekkür ederek, tüm halkın nevruzunu kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.

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