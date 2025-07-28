AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'daki Orman Yangınıyla İlgili İncelemelerde Bulundu

Orman Yangınından Etkilenen Bursa'da İncelemeler

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi ile Gürsu'ya bağlı İpek Yolu Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgelerinde gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Ala, yangın söndürme çalışmalarının Bursa ve Türkiye genelinde devam ettiğini açıkladı.

Yangın Kontrol Altında Ama Dikkatli Olmalıyız

Ala, Kestel ve Gürsu bölgesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak söndürülmüş olan bölgelerde bile zaman zaman yeniden alevlenmeler yaşandığını belirtti. Bu nedenle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. "Vatandaşlarımız, oldukça duyarlı," diyerek halkın yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Koordinasyon ve Destek Sürecine Vurgu

Ala, yangın sürecinde kurumsal bir organizasyon ve koordinasyon ile hareket edildiğini ifade etti. "Bursa'da da ilk başladığı andan itibaren bakanlarımız buradaydı. Olayın koordinasyonu altında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor," şeklinde konuştu. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bütün milletimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Resmi Açıklamalara Güvenin

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına da değinen Ala, yangın söndürme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Resmi açıklamalar dışındaki sosyal medya platformlarındaki açıklamalara değil, resmi açıklamalara güvenip inanıp ona göre hareket etsinler," dedi.

Ala'ya, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.