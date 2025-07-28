DOLAR
40,56 0,05%
EURO
47,05 1,51%
ALTIN
4.317,49 0,82%
BITCOIN
4.769.902,24 1,05%

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'daki Orman Yangınıyla İlgili İncelemelerde Bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara resmi açıklamalara itibar etmelerini önerdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 16:52
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'daki Orman Yangınıyla İlgili İncelemelerde Bulundu

Orman Yangınından Etkilenen Bursa'da İncelemeler

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi ile Gürsu'ya bağlı İpek Yolu Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgelerinde gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Ala, yangın söndürme çalışmalarının Bursa ve Türkiye genelinde devam ettiğini açıkladı.

Yangın Kontrol Altında Ama Dikkatli Olmalıyız

Ala, Kestel ve Gürsu bölgesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak söndürülmüş olan bölgelerde bile zaman zaman yeniden alevlenmeler yaşandığını belirtti. Bu nedenle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. "Vatandaşlarımız, oldukça duyarlı," diyerek halkın yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Koordinasyon ve Destek Sürecine Vurgu

Ala, yangın sürecinde kurumsal bir organizasyon ve koordinasyon ile hareket edildiğini ifade etti. "Bursa'da da ilk başladığı andan itibaren bakanlarımız buradaydı. Olayın koordinasyonu altında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor," şeklinde konuştu. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bütün milletimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Resmi Açıklamalara Güvenin

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına da değinen Ala, yangın söndürme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Resmi açıklamalar dışındaki sosyal medya platformlarındaki açıklamalara değil, resmi açıklamalara güvenip inanıp ona göre hareket etsinler," dedi.

Ala'ya, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
2
Bitlis'te 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Tarihi Gezilerle Tamamlandı
3
Hatay'da Serinyol-Madenli Kara Yolu Törenle Açıldı
4
Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
5
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı
6
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi
7
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı