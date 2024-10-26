AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Sincan'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını değerlendirdi. Ala, "Bu saldırının hemen arkasından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde inlerine girilerek, o saklandıkları yerler başlarına yıkılarak cevap verilmiştir ve verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Terörün yalnızca Türkiye’de değil, tüm bölgede istikrarı bozma çabasında olduğunu dile getiren Ala, "Biz büyük bir devletin, Osmanlı'nın devamı olarak bu meseleleri çözme konusunda ciddi bir tecrübeye sahibiz." şeklinde konuştu.

Gazze ve Filistin'e Dikkat Çekti

Ala, Gazze'de bir yıldan fazla süredir devam eden çatışmalara da değinerek, "Gazze'de insanlık bombalanıyor. İnsanlık değerlerinin, insani vicdanın yok edilmesi neticesinde Netenyahu hükümetinin terör yöntemleri kullanıldığını görüyoruz. Dış güçler de bu durumu destekliyor." dedi.

İsrail'in sivilleri hedef almasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Ala, "Bir devletin örgüt gibi hareket etmemesi gerekir. Okul, hastane gibi yerler hedef alınıyor, kadınlar ve çocuklar zarar görüyor." ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ala, Türkiye'nin uluslararası sorumluluklarının farkında olmasının önemine değinerek, "Türkiye, Türkiye'den büyük bir ülkedir. Gazze, Filistin, Lübnan ve diğer bölgeler de güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duymaktadır." dedi.

Kongrede söz alan diğer AK Parti yetkilileri arasında Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da bulunuyordu.

Ala, kongrede seçilecek partililere başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 7), AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 7) ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan (sağ 6), Sinan Şamil San Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.