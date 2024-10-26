DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.288.872,01 0,3%

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Efkan Ala, terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ta mücadele verildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:38
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Sincan'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını değerlendirdi. Ala, "Bu saldırının hemen arkasından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde inlerine girilerek, o saklandıkları yerler başlarına yıkılarak cevap verilmiştir ve verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Terörün yalnızca Türkiye’de değil, tüm bölgede istikrarı bozma çabasında olduğunu dile getiren Ala, "Biz büyük bir devletin, Osmanlı'nın devamı olarak bu meseleleri çözme konusunda ciddi bir tecrübeye sahibiz." şeklinde konuştu.

Gazze ve Filistin'e Dikkat Çekti

Ala, Gazze'de bir yıldan fazla süredir devam eden çatışmalara da değinerek, "Gazze'de insanlık bombalanıyor. İnsanlık değerlerinin, insani vicdanın yok edilmesi neticesinde Netenyahu hükümetinin terör yöntemleri kullanıldığını görüyoruz. Dış güçler de bu durumu destekliyor." dedi.

İsrail'in sivilleri hedef almasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Ala, "Bir devletin örgüt gibi hareket etmemesi gerekir. Okul, hastane gibi yerler hedef alınıyor, kadınlar ve çocuklar zarar görüyor." ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ala, Türkiye'nin uluslararası sorumluluklarının farkında olmasının önemine değinerek, "Türkiye, Türkiye'den büyük bir ülkedir. Gazze, Filistin, Lübnan ve diğer bölgeler de güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duymaktadır." dedi.

Kongrede söz alan diğer AK Parti yetkilileri arasında Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da bulunuyordu.

Ala, kongrede seçilecek partililere başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 7), AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 7)...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 7), AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 7) ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan (sağ 6), Sinan Şamil San Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Karşı Tepkiler
2
Güvenlik-İş Genel Başkanı'ndan Özel Güvenlik Görevlilerine Destek
3
İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneden Çekildi
4
Baykar CEO'sundan Uzay ve Yapay Zeka Vurgusu
5
Gazze'deki Hastane Müdürü Oğlunun Cenazesinde Acı Günü Yaşadı
6
Samsun'da Şehit Sözleşmeli Er Kander Babür Defnedildi
7
Mersin'de Yıkım Sırasında Kurs Merkezine Zarar Verildi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek