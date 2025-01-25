AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Türkiye Artık Bir Küresel Güç

Fatih Şahin'den Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası arenada giderek daha güçlü bir aktör haline geldiğini belirtti. Şahin, "Bugün artık, bölgesel bir güç olan ve küresel bir güç olma yolunda çok önemli adımlar atan bir Türkiye var. Artık Türkiye gözetilmeksizin herhangi bir bölgesel ve küresel denklemin kurulması mümkün değil" dedi.

AK Parti'nin Misyonu

İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, AK Parti'nin 23 yıllık geçmişine de değinen Şahin, partisinin milletin iradesiyle kurulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ilelebet sürdürmek için çalıştığını vurguladı. "AK Parti, bir Türkiye partisidir." diyen Şahin, partinin millete ait olduğunu ifade etti.

Çanakkale’ye Yapılan Yatırımlar

Şahin, ayrıca Türkiye genelindeki önemli yatırımlara da değinerek, Çanakkale'ye 23 yıllık süreçte 190 milyar liranın üzerinde eser ve hizmet kazandırıldığını açıkladı. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün sadece bir köprü olmanın ötesinde, bütüncül bir ulaşım ağı projesi olduğunu vurgulayarak, bu projenin tamamlanmasının ardından bölgenin kültürel, turizm, sanayi ve ticaret açısından güçleneceğini söyledi.

Seçim Dönemi ve Gelecek Vizyonu

AK Parti'nin teşkilatlarının yenilendiğine ve güçlendiğine dair inancını dile getiren Şahin, önlerindeki seçimsiz dönemi değerlendirerek, "Bu salona baktığımda Türkiye'nin mührünü geleceğe vurmaya kararlı gözler görüyorum" şeklinde konuştu. Fatih Şahin, dünya genelindeki mazlum milletlerin umutlarını taşıyan bir parti olduklarını da belirtti.

Suriye ve Filistin Mesajları

Şahin, konuşmasının son bölümünde Suriye'deki durumu ele alarak, Esed rejiminin sona erdiğini hatırlattı. Şahin, «Suriye'nin geleceğinde Suriyeli kardeşlerimiz söz sahibi olacak» ifadesini kullandı. Filistin konusuna da değinen Şahin, İsrail'in saldırılarına karşı durduklarını ve özgürlük mücadelesini desteklediklerini belirtti. "İnşallah yarın da Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacak" diyerek geleceğe yönelik umut dolu mesajlar verdi.

Sonuç olarak, Fatih Şahin, Türkiye'nin büyümeye ve kalkınmaya devam edeceğine dair güvence vererek konuşmasını sonlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.