AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Biz Hifizlerin Değil, Milletin Partisiyiz'

İnan, Kırklareli'nde Güçlü Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği konuşmada Türk siyasetinin dinamiklerini sorguladı. "Bugün her şeyi parayla satın alacağını zannedenlere, jetonla kongrelerinde genel başkanlarını devirenlere sesleniyoruz" diyen İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki zayıflıklarını eleştirdi.

Pınarhisar'da Belediyeyi Ziyaret Etti

Kırklareli programı kapsamında Pınarhisar Belediyesini ziyaret eden İnan, Belediye Başkanı İhsan Talay ile bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından, partinin İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti'nin Kırklareli İli ile İlişkisi

Daha sonra Kırklareli İl Başkanlığına geçen İnan, burada da mesajlarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli'ndeki sevgisini vurgulayan İnan, bu ilinin, AK Parti'nin fikir tohumlarının atıldığı yer olduğunu kaydetti.

İnan, "İnşallah gece gündüz demeden Türkiye'nin ilerlemesi için Kırklareli teşkilatımıza da büyük işler düşüyor. Partimizin 24'üncü yılını geride bırakıyoruz, seneye 25'inci yılımıza gireceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla önemli başarılar elde ettik ve bu başarıların teminatı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İftar Programında Önce Sözler

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında da yer alan İnan, AK Parti'nin Türkiye'yi kadim bir medeniyet anlayışıyla dönüştüren bir parti olduğunu ifade etti. "Biz hiziplerin değil, biz milletin partisiyiz" diyen İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselelerine dikkat çekti ve Türkiye'nin zübük siyasetinden geçtiğini vurguladı.

İnan, özellikle İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz, bunu da böyle bilin" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğini öne çıkardı.

Programın sonunda dualar edilerek ezanla oruçlar açıldı. Programda MKYK üyesi Ceren Tuncer de yer aldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Pınarhisar Belediyesini ziyaret eden İnan (Sağda), AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile selamlaştı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Pınarhisar Belediyesini ziyaret eden İnan (Sağda), AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile selamlaştı.