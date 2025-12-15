DOLAR
Taşköprü Belediyesi Atık Jiletleri Toplama Kampanyası Başlattı

Taşköprü Belediyesi, kuaför ve berberlerde biriken atık jiletleri özel kutularda toplayıp güvenli şekilde geri dönüşüme kazandıracak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:12
Kampanya ve İş Birliği

Taşköprü Belediyesi, ilçedeki kuaför ve berberlerde biriken atık jiletleri toplayarak geri dönüşüme kazandırmak amacıyla bir kampanya başlattı.

Kampanya, belediye ile berber esnafının ortak çalışmasıyla yürütülecek. Salonlara dağıtılan özel atık kutuları sayesinde kullanılmış jiletler biriktirilecek ve belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde toplanarak geri dönüşüme gönderilecek.

Başkanın Açıklaması

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan kampanya hakkında bilgilendirmede bulunarak şunları söyledi: "Belediye Başkanlığımız öncülüğünde, ilçede bulunan berber esnaflarımız iş birliği içinde atık jilet toplama kampanyasını hayata geçirdik. Geri dönüşüm ve Sıfır Atık hedeflerimiz doğrultusunda, berberlerimizde kullanılan jiletler özel atık kutularında toplanacak ve belediye ekiplerimiz tarafından güvenli şekilde geri dönüşüme kazandırılacak. Hem çevremizi koruyan hem de halk sağlığına katkı sunan bu anlamlı çalışmada destek veren tüm berber esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Daha temiz, daha güvenli bir Taşköprü için hep birlikte" dedi.

Proje, çevre koruma ve halk sağlığına katkı sağlamayı hedefliyor; kampanya kapsamında toplanan atık jiletler düzenli şekilde geri dönüşüme yönlendirilecek.

