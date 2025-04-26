AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP, İBB Yolsuzluğunun Birinci Sorumlusudur

İnan: İBB Yolsuzluklarının Asıl Sorumlusu CHP

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinerek, "İBB soruşturmasının başlamasından en son safhasına kadar tüm aşamalarda birinci sorumlu Cumhuriyet Halk Partililerdir" dedi. İnan, yargının kendisine gelen ihbarlar ve şikayetler doğrultusunda harekete geçtiğine dikkat çekerek, "Yargı görevini yapmıştır" ifadesini kullandı.

Menemen Ziyareti ve Çalışmalar Hakkında Bilgi

İnan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek, ilçenin kalkınma çalışmaları hakkında bilgi aldı. İnan, ülkedeki yatırım ortamının her geçen gün güçlendiğini ve enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisini göstermeye başladığını ifade etti.

Menemen ve İBB Arasındaki Paralellikler

Menemen'in geçmişte yaşadığı sorunları gündeme getiren İnan, sözlerine şöyle devam etti: "Menemen Belediyesi CHP zihniyetiyle yönetildiği dönemde personel maaşlarını ödeyemedi" diyerek, İstanbul'daki durumla kıyaslama yaptı. 2021'de Menemen'deki yolsuzlukların konuşulduğunu, 2025'te ise İstanbul'da benzer konuların gündeme geldiğini ifade eden İnan, "Menemen'de yolsuzluklara bulaşanlar adalet önünde hesap verdiği gibi İstanbul'daki rüşvetçilerin de hesap vereceğini biliyoruz" dedi.

CHP'nin Siyasi Stratejileri Üzerine Eleştiriler

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Menemen'e davet ederek, "Gelin Menemen'den ders alın. Şovla, sosyal medya makyajıyla belediye asla yönetilmez" şeklinde eleştirilerde bulundu. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını da değerlendirerek, "Ana muhalefet partisinin kendi iç meselelerini örtmek için yolsuzlukları gizleme çabasının farkındayız" dedi.

İzmir'deki Deprem Süreçleri

Son günlerde İstanbul'daki depremler hakkında konuşan İnan, "Deprem siyasetten üst bir konu" diyerek, İzmir'in de bu riskin altında olduğunu belirtti. Hükümetin Kahramanmaraş depremlerinden sonra hızlı destek sunduğunu ifade ederek, İzmir'de de acil ihtiyaçları karşılamak için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

İzmir Körfezi ve Belediyecilik Eleştirileri

İnanan, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik konusunu eleştirerek, "Asli olarak İzmir Körfezi'nden sorumlu olan kurum Büyükşehir Belediyesidir" dedi. CHP'nin İzmir'deki eşit hizmet anlayışına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Son 25 yılda İzmir'in her ilçesine eşit davranmadı" şeklinde konuştu.

İnan, son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) siyasi parti gözetmeksizin belediyelere yardımcı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (sol 2), İzmir'deki Menemen Belediyesi'ni ziyaret etti. Eyyüp Kadir İnan'ı Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (solda) karşıladı. İnan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (sol 2), İzmir'deki Menemen Belediyesi'ni ziyaret etti. Eyyüp Kadir İnan'ı Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (solda) karşıladı. İnan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.