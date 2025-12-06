Kütahya'da Güvenlik Güçlerine 78 Yeni Araç Teslimi

Zafer Meydanı'nda tören

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için tahsis edilen 78 yeni araç, Zafer Meydanı’nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Vali Musa Işın'ın konuşması

Zafer Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye genelinde güvenlik güçlerinin araç filosunun yenilenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın devam ettiğini belirtti. Vali Işın, "Burada 78 tane araç, emniyet ve jandarmamıza dağıtılacaktır. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve İçişleri Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte Türkiye’nin bütün illerindeki araçların yenilenmesi kararı alınmıştır. Geçen sene Türkiye’nin bazı illerinde araçlar dağıtıldı. Bu sene de ilimize araç tahsis edilmiştir. Bakanlığımızın politikası, yaşlı araçların bulundurulmamasıdır. Mümkün mertebe beş yaşın üzerine çıkan araçların yenilenmesi ve belirlenmesi yönünde bir yaklaşım bulunmaktadır. Bu suretle, halihazırda araçlarımızın önemli bir kısmı yenilenmiş oluyor. İnşallah zaman içerisinde araçlarımızı yenilemeye devam edeceğiz.Bu araçlarla birlikte hem jandarmamız hem de Emniyet Müdürlüğümüz, çalışmalarını daha seri ve daha hızlı bir şekilde sürdürecektir. İlimiz, huzur açısından istatistiklere göre Türkiye’de birinci sıralarda yer almaktadır, Allah’a şükürler olsun. Bu vesileyle hem emniyet teşkilatımızda hem de jandarma teşkilatımızda çalışan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu ili huzurlu hale getiren tüm Kütahyalılara da şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu, birlikte başarılabilen bir şeydir. Asayiş ve emniyet yönünden Kütahya halkı son derece millî, devletine bağlı ve kanunlara saygılı hareket eden bir halktır. Böyle güzel bir ilde görev yapmanın huzuru ve kıvancı içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu zaman zaman bütün polis arkadaşlarıma, jandarmamıza ve burada çalışan tüm daire amiri arkadaşlarıma söylüyorum: Bu ilin kıymetini bilelim. Bu ile hizmet etmek ne kadar gerekliyse, ben o kadarından fazlasını yaparım. Bu halka minnettar olduğumuzu, şükrümüzü de iyi çalışarak, emniyet ve asayişi sağlayarak göstermemiz gerektiğini her zaman dile getiriyorum. Güvenlik açısından, güvenlik birimlerimizle birlikte her ay toplantı yapıyoruz. Çok şükür, ilimizde suç oranları her geçen ay düşmektedir. Yani suç oranları sürekli azalmaktadır, Allah’a şükürler olsun. İnşallah bu süreç böyle devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, yeni araçların anahtarlarını emniyet ve jandarma personeline teslim etti. Araçlar daha sonra konvoy halinde şehir turu attı.

Teslim edilen araçların 61 adeti Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alınırken, 17 adet araç ise Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alındı. Yapılan araç tesliminin Kütahya’da güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri, il protokolü, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

KONVOY GÖRÜNTÜSÜ