Sultanhisar'da 30 Kasım'dan Bu Yana Kayıp Kişi Demirhan'da Sağ Bulundu

Aydın Sultanhisar'da 30 Kasım'dan bu yana kayıp olan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin aramaları sonucu Demirhan Mahallesi Armutluk mevkiinde sağ olarak bulundu.