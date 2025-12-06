Sultanhisar'da 30 Kasım'dan Bu Yana Kayıp Kişi Demirhan'da Sağ Bulundu
Jandarma ve AFAD koordineli arama sonucunda mutlu son
Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesinde 30 Kasım’dan bu yana kayıp olan bir vatandaş, jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı aramalar sonucunda sağ olarak bulundu.
Kardeşi, 4 Aralık 2025 günü jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Arama faaliyetlerine 4 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 1 iz takip köpek timi, 1 JASAT timi, 1 komando timi ile 1 AFAD ekibi katıldı. Toplam 36 personelin görev aldığı çalışmalarda, kayıp şahıs Demirhan Mahallesi Armutluk mevkiinde bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen şahıs, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.
