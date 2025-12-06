Afşin'de Belediye Önünde Kendini Ateşe Veren Nuh Mercimek Hayatını Kaybetti

Afşin'de Belediye Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi Hayatını Kaybetti

Olayda ağır yaralanan Nuh Mercimek, sevk edildiği hastanede kurtarılamadı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dün meydana gelen olayda, Nuh Mercimek Afşin Belediyesi hizmet binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü ancak Mercimek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mercimek, önce ilçedeki hastaneye kaldırıldı; daha sonra tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mercimek'in vücudunda 3 ve 4. derecede yanıklar olduğu belirtildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuh Mercimek hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN AFŞİN İLÇESİNDE ÜZERİNE BENZİN DÖKEREK KENDİNİ ATEŞE VEREN NUH MERCİMEK, SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ