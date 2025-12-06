Çorum'da Cip Tarlada Takla Attı: 2 Yaralı

Kaza

Çorum'un Sungurlu-Alaca karayolunda meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki 06 M 1654 plakalı Mercedes marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Müslüme S. yaralandı.

İhbar ve Müdahale

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

