Çorum'da Cip Tarlada Takla Attı: 2 Yaralı

Sungurlu-Alaca karayolunda yoldan çıkan cip tarlada takla attı; sürücü Mehmet S. ve yolcu Müslüme S. yaralandı, ekipler inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:04
Kaza

Çorum'un Sungurlu-Alaca karayolunda meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki 06 M 1654 plakalı Mercedes marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Müslüme S. yaralandı.

İhbar ve Müdahale

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

