Doğanın Davası: İklim Kanunu ve Zeytinliklerin Savunması Antalya’da Tartışıldı

Doğanın Davası: İklim Kanunu ve Zeytinliklerin Savunması Antalya’de Tartışıldı

Etkinlik ve katılımcılar

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 'Enerji: Güneşi, Rüzgârı ve Dalgaları Paylaşmak' temasıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünde 'Doğanın Davası: İklim Kanunu ve Zeytinliklerin Savunması' başlıklı Gündem Özel oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci Hilal Köylü ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Uysal'ın çevre politikaları ve örnek projeler

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki çevre müdürlüğünün aktif rolüne vurgu yaparak belediyenin çevre politikalarını anlattı. Uysal, belediyenin ödüllü 'Çevreci Komşu Kart' projesini örnek gösterdi ve Muratpaşa'nın 'bir kentin tamamında nitelikli atıkları toplayıp tartarak ödüle bağlayan ilk şehir' olduğunu söyledi.

Uysal, bu projenin 'Sıfır Atık Projesi'ne ilham kaynağı olduğunu belirterek idari irade ve teşvikin önemine dikkat çekti.

Antalya'nın potansiyeli ve riskleri

Antalya’nın doğa, tarım ve turizm potansiyeline işaret eden Uysal, bu avantajların yanlış uygulamalarla riske dönüştüğünü vurguladı. Uysal, 'Antalya turizmin ve tarımın başkenti. Ancak ovamız, tropikal bir verimlilikte olmasına rağmen yanlış teşviklerle heba ediliyor. Su tüketimi yüksek, enerji verimsiz tarım biçimleriyle topraklarımızı kaybediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye genelinde tarımın küçük ve parçalı işletmelerle yürütülmesinin karbon salınımını artırdığını ve su kaynaklarını tükettiğini belirten Uysal, 'Büyük kooperatifler ya da büyük işletmelerle tarım yapılmalı. Böylece daha az enerjiyle, daha yüksek verim elde edilebilir' dedi.

Enerji, AR-GE ve yeşil nükleer önerileri

Uysal, ülke genelinde iklim koruma ve su yönetimi politikalarının yetersiz olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kıyı şeridine atıfta bulunarak, 'Ülkenin 8 bin kilometrelik kıyı şeridine rağmen dalga enerjisi konusunda ciddi bir AR-GE çalışması yok. Oysa bu sürekli bir hareket, sürekli bir enerji kaynağı' değerlendirmesinde bulundu.

Alternatif enerji olarak yeşil nükleer modellerine de değinen Uysal, 'Sıvı tuz santralleri, yeşil nükleer enerji modelleri bize çok uygun. Kesintisiz, kontrol edilebilir, temiz bir enerji türü. Bilim insanlarımızın bu alanda çalışmaya teşvik edilmesi gerekiyor' dedi.

Planlama, eşgüdüm ve kapanış

Konuşmasının sonunda Uysal, Antalya'nın yerel düzeyde çözüm üretebileceğini ancak ülke çapında bütüncül planlama ve eşgüdüm gerektiğini belirtti. 'Antalya kendi içinde bu sorunlara çözüm üretebilir ama Türkiye’den bağımsız değil' sözleriyle ülke politikasının önemine dikkat çekti.

Gündem Özel oturumu, Başkan Uysal'ın konuşmacılara plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

