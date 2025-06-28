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AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP'yi 'Berlin Kaplanı' Eleştirisiyle Hedef Aldı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'yi eleştirerek, 'Berlin Kaplanı' ifadesini kullandı ve İzmir'in sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 22:47
AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP'yi 'Berlin Kaplanı' Eleştirisiyle Hedef Aldı

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP'yi Sert Sözlerle Eleştirdi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ve genel başkanını sert bir dille eleştirdi. İnan, CHP’nin ulusal sorunları batıya şikayet etme geleneğini sürdürdüğünü vurgulayarak, ‘Berlin Kaplanı’ ifadesiyle bu durumu öne çıkardı.

‘Ülkemizi Hedef Alıyorlar’

İnan, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Almanya'da çeşitli suizanlarla ülkemizi, demokrasimizi ve tüm kurumları hedef alıyor. Yazıklar olsun.' İnan, Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini batıya şikayet etmenin bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Teşkilatın Başarısı ve İzmir’in Sorunları

Toplantıda ayrıca, AK Parti'nin geçmişte gerçekleştirmediği bazı projeleri girişmesiyle birlikte Türkiye’nin 8 kat büyüdüğünü belirten İnan, teşkilat mensuplarının bu başarıda büyük rol oynadığını aktardı. ‘İzmir’de çöpler toplanamıyor, hizmet krizi var’ diyerek, İzmir’in yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Milletin Gündemi Hizmet Olmalı

İnan, İzmir halkının gündeminin CHP'nin iç meseleleri olmadığını, halkın asıl sorunlarının çözüme kavuşmasına yönelik beklentilerinin daha fazla olduğunu ifade etti. ‘İzmirli hemşerilerimiz artık hizmetsizlikten yorulmuş durumdalar’ diyen İnan, 2024 seçimlerine giden süreçte iç muhasebe yapacaklarını belirtti.

Yolsuzluk İddiaları ve Cevap

CHP’nin yolsuzluk iddiaları karşısında sessiz kalmalarını eleştiren İnan, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında tarihinin en büyük yolsuzlukları mevcut’ dedi. Bu durumu vurgulayarak, halkın bunu bildiğini ve CHP'ye güvenmediğini kaydetti.

Ziyaret ettiği toplantılara, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (fotoğrafta), önce Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (fotoğrafta), önce Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na, daha sonra da Işılay Saygın Kütür Merkezi'nde düzenlenen Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (fotoğrafta), önce Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (fotoğrafta), önce Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na, daha sonra da Işılay Saygın Kütür Merkezi'nde düzenlenen Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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