AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir'de Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Sekreteri İnan, İftar Programında Konuştu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel yönetimlerde belediyeciliğin kitabını yazmış bir parti olduklarını belirterek, "Bizim işimiz millete hizmet etmek. Milletimizle bir ve beraber oldukça bizim karşımızda hiçbir güç duramaz," dedi.

İftar Programında Duygularını Paylaştı

İnan, partisinin Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen iftar programında partililerle bir araya geldi. Etkinlikte partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten İnan, Kemalpaşa için milletvekilleriyle birlikte çok çalıştıklarını dile getirdi.

"31 Mart seçiminden sonra 1 yıl geçti. Bu güzel ilçede, Afyon, Balıkesir, Bursa gibi şehirlerde bir yılın muhasebesini yaparken, bu şehirlerin ileri gidip gitmediğini çok iyi biliyoruz," diyen İnan, durumun düşündürücü olduğuna dikkat çekti.

Destek Talebi ve Gelecek Vizyonu

Partililerden sürekli destek beklediklerini ifade eden İnan, "Eksiğimiz, hatamız olabilir ama emin olun şu bir yıl içerisinde bizim de eksiklerimizi, hatalarımızı iyi bir şekilde muhasebesini yaptık. Partimiz güçlenerek büyük bir ivmeye kavuştu," dedi.

Kemalpaşalı hemşehrileriyle güçlü bir iletişim kurmak istediklerini vurgulayan İnan, "2028’e giderken her genel seçimde olduğu gibi bu seçimde de en fazla desteği Kemalpaşa'dan almak istiyoruz," diye ekledi.

İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Eleştiriler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, İBB'deki soruşturmalara değinerek, bugüne kadar kendi menfaatleri için Türkiye'ye sırt dönenlerin demokrasi konusunda söz söyleyemeyeceğini ifade etti. Saygılı, "Sizin siyasetinizin merkezine insanlarımızı değil ibanlarınızı aldınız," dedi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, partililerle her yıl iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. İftar programına, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı dahil birçok partili katılım gösterdi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Dere Mesire Alanı'nda iftar programı düzenlendi. Programa çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Dere Mesire Alanı'nda iftar programı düzenlendi. Programa çok sayıda partili katıldı.