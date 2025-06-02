AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir'deki Çöp Krizine Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de Çöp Krizini Değerlendirdi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de düzenlenen bayramlaşma töreninde şehirdeki çöp sorununu değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İnan, konuşmasında, "Herkes zannediyor ki bu çöp dağları sadece toplanmayan çöplerden oluşuyor, hayır. Bu çöp dağları beceriksizliğin, ehliyetsizliğin, yönetim sorununun çöp dağlarıdır." dedi.

CHP'li Belediye Yönetimine Sert Eleştiriler

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki grev nedeniyle yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, CHP yönetimindeki belediyeciliğin şehirciliği çökerteceğini ve sorunların yıllardır öngörüldüğünü ifade etti. "Bugün, söylediklerimizi bir bir yaşıyoruz." diyen İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sokaklarda çöp toplamasını ise, bir insan olarak takdire şayan bulmakla birlikte, "Bir idareci olarak CHP yönetiminin beceriksizliğinin belgesidir" diyerek eleştirdi.

İzmirlilerin Beklentileri

İnan, İzmirlilerin ödediği vergilerin karşılığında hizmet beklediğini belirterek, "İzmirliler sizin işçiniz, çalışanınız değildir. Biz İzmirliler olarak gerekli koşullarda çöpümüzü çöp konteynerlerine bırakmakla mükellefiz ama siz de o çöpleri toplayarak İzmirlilerin şehirdeki ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefsiniz." ifadesini kullandı. Ayrıca, İzmir'deki atılan adımların yeni bir dolandırıcılık yöntemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP Yönetiminin 25 Yıllık Etkisi

İnan, CHP'li yönetimlerin 25 yıllık uygulamalarının bugünkü krizin temel nedeni olduğunu belirterek, "İzmir'de yaşanan durum en büyük şehircilik krizidir. 3 günlük mesele değildir, 25 yıllık CHP yönetiminin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da eleştirilerde bulunan İnan, "Özgür Özel, İzmir'in sorunlarını dert edinmek yerine rantçıları savunuyor." dedi. Özel'in İzmir mitinginin başarısız olduğunu belirten İnan, bu durumun altında yatan sebeplerin partisini esir alan yolsuzluklarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Çağrı

İnan, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının yaşanan sorunlara sessiz kaldığını belirterek, "4 gündür şehirde çöp dağları oluştu, trafik kilit, çalışanlar eziyet çekiyor." diyerek bir çağrı yaptı.

Son olarak, partisi AK Parti'nin halkın yanında olduğunu vurgulayan İnan, "Bizim yoldaşlarımız İzmir'in arka sokaklarında Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır." diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.