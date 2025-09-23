AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e Tepki: "Netanyahu'nun Değirmenine Su Taşıyorlar"

İnan: CHP'nin açıklamaları Türkiye'nin diplomatik çabalarını sabote ediyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimi, Gazze'de halkıyla birlikte tarihe geçen bir direnişe imza atan Hamas'a terör örgütü diyerek Batılı efendilerine selam duruyordu. Şimdi ise bölgede barış ve istikrar için yoğun bir diplomasi ve güvenlik mücadelesi yürüten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini tartışmaya açarak Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorlar."

İnan, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sürecindeki açıklamalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Adeta sabotaja dönen açıklamalarıyla aslında terör devleti İsrail'in soykırım politikalarının payandası haline geldiğini açıkça göstermektedir. Bu tavır, bölgede yürütülen diplomatik mücadelenin altını oymaktadır. CHP yönetiminin sergilediği 'sağdan yaklaşma riyakarlığı' aslında Netanyahu'nun işine yarayan bir stratejiden ibarettir. İnsanlığın en büyük trajedisini siyasete alet edip içeride ve dışarıda fitne tohumu saçmak dışında bir anlam taşımamaktadır."

İnan paylaşımının devamında, Özel'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Günün sonunda Özgür Özel, siyasi bir rehinedir. İplerini yolsuzluk batağına saplanmış bir hırsız ve işlediği soykırımlarla anılan bir terör devleti tutmaktadır.

Mücadele ve cefa zamanı ortadan kaybolan, çıkar görünce ortaya çıkan bu anlayışın hassas dengelerle yürütülen mücadelemizi sabote etmesine asla izin vermeyeceğiz. Libya'da, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Irak'ta tek kelime etmeyenler Gazze konusunda hiç değilse sükut etsinler. Gölge etmesinler, yeter."