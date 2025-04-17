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AK Parti Grup Başkanı Güler'den Can Atalay Tepkisi: 'Suçüstü Yakalandınız!'

AK Parti Grup Başkanı Güler, Can Atalay hakkındaki AYM kararının okunmasına sert tepki gösterdi; 'Sinsice bir okuma yapmaya çalıştınız' dedi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:45
AK Parti Grup Başkanı Güler'den Can Atalay Tepkisi: 'Suçüstü Yakalandınız!'

AK Parti Grup Başkanı Güler'den Can Atalay Üzerine Sert Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın TBMM Genel Kurulunda Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okutmasına tepki göstererek, "Bugüne kadar hiçbir yerde uygulaması, tatbikatı olmayan, uyduruk, sinsice bir okuma işlemini yapmaya çalıştınız ve suçüstü yakalandınız." ifadelerini kullandı.

Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, hastanede tedavi altında olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e şifa diledi. Önder'in tarafsızlığını ve samimiyetini vurgulayan Güler, "Herkes Önder’e 'Canım ağabeyim' diyor, biz de 'Sırrı ağabey' diye hitap etmeyi alışkanlık haline getirdik," dedi.

“Sinsice Yapılan Eylemler Sahiplenildi”

Güler, dünkü TBMM Genel Kurulunda Anayasa'ya ve İçtüzük'e aykırı bir uygulamaya şahitlik edildiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına dikkat çekti. Özel'in "Can Atalay kararının okunmaması Anayasa'ya karşı suç" şeklindeki sözlerini eleştiren Güler, "Nerede yazıyorsa, Anayasa’ya karşı suçmuş," dedi.

Özgür Özel'in meydan okuduğuna dikkat çeken Güler, bunun "gerçek dışı ifadeler" olduğunu belirtti. Ayrıca Meclis'in 105. yıl dönümünün yaklaşmakta olduğunu hatırlatan Güler, bu yıl sığ ve garip bir yaklaşım sergilendiğine vurgu yaptı.

“Saklanan ve Gizlenen Eylemler Soruluyor”

Güler, TBMM Genel Kurulunda okutulan kararın 21 Aralık 2023'te verildiğini hatırlatarak, "2023’ten bugüne tam 1,5 yıl geçti. Özgür Özel’in aklı neredeydi? Niye okumamış?" şeklinde sordu. Güler, CHP'nin ve diğer siyasi partilerin gizlice yaptığı eylemleri eleştirerek, bunların mecliste de yapılacağını düşündüklerini ifade etti.

Güler, CHP'nin geçmişteki usulsüzlüklerine atıfta bulunarak, "Siz bir partinin elemanı olarak görev yapamazsınız. Bu durumu sağlayacak olan Meclis Başkanıdır." dedi. TBMM Başkanvekilliği pozisyonunu eleştirerek, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine vurgu yaptı.

“Ülkenin Birliğini Tehdit Ediyorlar”

Son olarak, CHP'li belediyeler üzerinden devam eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili Güler, partiyi eleştirerek, Özgür Özel’in davranışlarının ülkenin birliğini etkileyecek boyutta olduğunu vurguladı. Ülkedeki huzurun sağlanması için daha akıllı ve serinkanlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Güler, gelecekte TBMM'de asla sinsice ve pusu kurulmuş eylemlere izin vermeyeceklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (fotoğrafta), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (fotoğrafta), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (fotoğrafta), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (fotoğrafta), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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