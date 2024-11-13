AK Parti Grup Başkanı Güler'den Casusluk Düzenlemesine Dair Açıklama

Güler: Casusluk Düzenlemesi Geri Çekilmedi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, casusluk düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler, söz konusu düzenlemenin bugün görüşmelerine başlanacak olan yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını belirtti. Daha sonra muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından konunun yeniden gündeme alınacağının altını çizdi.

Yargıya İlişkin Düzenlemeler Görüşülüyor

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurulda bugün yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ele alınacağını ifade etti. Casuslukla ilgili maddenin tekliften çıkarılacağını vurguladı.

Bu bağlamda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından yapılan, teklifin geri çekildiğine yönelik açıklamayı değerlendiren Güler, “Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil. Tekliften çıkaracağımız casusluk düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz.” dedi. Ayrıca, bu toplantının Bakanlık yetkililerinin de katılımıyla yapılacağını sözlerine ekledi. Güler, düzenlemenin daha sonra tekrar gündeme alınacağını ifade ederek sürecin takip edileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.