AK Parti Gürsu'da Üye Hedefini Yüzde 110 Aştı

Toplantı ve katılım

AK Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri katıldı.

Üye çalışmaları ve saha başarısı

Gürsu teşkilatı, son dönemde yürüttüğü üye çalışmaları, saha faaliyetleri ve teşkilat içi koordinasyonla dikkat çekerken belirlenen üye hedefini yüzde 110 oranında aşarak önemli bir başarı elde etti. İlçe Başkanı Selçuk Karaduman, kongre sonrası geçen 13 aylık süreçte verilen bin 600 kişilik hedefin aşıldığını ve Mayıs öncesi dönemle birlikte toplam 2 bin 59 yeni üye kaydı gerçekleştirildiğini açıkladı. Karaduman, "Bugün ilçemizde her 5 seçmenden biri partimize üyedir" dedi.

Davut Gürkan'ın mesajları

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan konuşmasında teşkilatların Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rolüne vurgu yaptı. Gürkan, "Biz sıradan bir teşkilat değiliz. Türkiye’nin geleceğini değiştiren, milletin kurduğu ve millet için çalışan bir teşkilatız" ifadelerini kullandı ve başarının sahadaki emekle elde edildiğini kaydetti.

Gürkan, AK Parti'nin 24 yıllık iktidar sürecine dikkat çekerek partinin Türkiye'yi vesayetten kurtardığını ve milletin iradesini merkeze alan hizmetleriyle ülkeye önemli yatırımlar kazandırdığını söyledi. Sağlık alanındaki yatırımlara örnek vererek Bursa'da vatandaşların yılda ortalama 13 kez sağlık hizmeti aldığını, bunun güçlü altyapı ve doğru yönetimin sonucu olduğunu belirtti.

Ayrıca Gürkan, savunma sanayindeki yerli ve milli atılımların yalnızca teknoloji değil özgüven ve caydırıcılık sağladığını vurguladı: "Tanklar, helikopterler, gemiler birer araçtır. Asıl önemli olan, bu milletin iradesinin güçlenmesi, özgüveninin artmasıdır."

Afet dayanışması ve muhalefet eleştirisi

Gürkan, yaz döneminde Gürsu’da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, afet sürecinde devlet ve milletin nasıl kenetlendiğinin görüldüğünü belirtti. Yangın sırasında vatandaşların traktör ve tankerleriyle seferber olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin fedakârlığı, bu ülkenin en büyük gücüdür" dedi.

Muhalefete yönelik değerlendirmesinde ise CHP'yi kendi iç tartışmalarıyla meşgul olmakla eleştiren Gürkan, yerel yönetimlerin hizmet üretmek yerine mazeret ürettiğini ve Bursamıza zaman kaybettirdiğini söyledi.

Yerel yönetim vurgusu

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık konuşmasında ilçede hayata geçirilen ve devam eden yatırımları anlattı. Işık, hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın yer aldığını belirterek, "Gürsu’da hemşehrilerimizle bütünleşerek çalışıyoruz" dedi.

İl Başkanı Gürkan sözlerini, Bursa'ya 24 yılda kazandırılan eserler ve devam eden mega projelere değinerek sürdürdü ve teşkilat mensuplarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantı sonucu

Açılış konuşmalarını takiben danışma meclisi oturumuna geçildi, teşkilat mensuplarının soruları yanıtlandı ve program yeni üyelere rozet takdimi ile sona erdi.

