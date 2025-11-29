AK Parti Heyeti Ayasofya'da Restorasyon İncelemesi

Heyet ve saha ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, beraberindeki heyetle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme heyetinde AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nurdoğan Yüzbaşıoğlu da yer aldı.

Teknik bilgilendirme ve uygulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen restorasyon kapsamında, Ayasofya’nın deprem güvenliği, ana kubbedeki yenileme süreci ve iç mekânda kurulan geçici taşıyıcı sistemlere ilişkin teknik bilgiler heyetle paylaşıldı. Yetkililer, uygulamaların ibadet düzenini aksatmadan, koruma ve yapı güvenliği ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Saha ziyaretinde ayrıca Ayasofya’nın gelecek nesillere en sağlıklı ve dirençli şekilde aktarılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamalar

İncelemenin ardından konuşan Sevilay Tuncer, "Son günlerde kamuoyunda yer alan tartışmalar nedeniyle çalışmaları yerinde görmek istedik. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerinden kapsamlı teknik bilgilendirme aldık. Tüm hesaplamalar yapılmış, tüm senaryolar değerlendirilmiş. Bu yönüyle çalışmalar son derece doğru ve güvenli" dedi.

Tuncer, restorasyonun camiyi ibadete kapatmadan sürdürüldüğünü belirterek, "Restorasyon, yatsı ve sabah namazı arasında yürütülüyor. Halıların her gün toplanıp yeniden serilmesi gibi zahmetli bir süreç işliyor. Bu özen için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik ekip uygulamalarına ilişkin olarak Tuncer, "Fossati’den Bu Yana İlk Kez Bu Kapsamda Bir Kubbe Onarımı Yapılıyor" ifadesine dikkat çekti ve uygulamaların uluslararası standartların ötesine geçen bir güvenlik yaklaşımı içerdiğini vurguladı. Tuncer ayrıca, geçici taşıyıcı platformun dört ayak üzerine oturtulması, zeminin radar taramalarıyla kontrol edilmesi ve yük dağılımının hassas hesaplarla yapılması gibi adımların bilimsel ve doğru bir yöntem olduğunu belirtti.

Geçici çatı sisteminin yapıyı dış etkenlerden koruyarak kubbe strüktürünün onarımını mümkün kıldığına işaret eden Tuncer, sürecin tutarlı ve kontrollü şekilde ilerlediğini söyledi. Tuncer, Ayasofya’da yürütülen bu kapsamlı restorasyonun, Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve ilgili kurumların koordinasyonu sayesinde hayata geçirildiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyonunun bu dönemde gerçekleştiriliyor olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

