AK Parti Heyeti Bakü'deki Şehitlikleri Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir dizi anlamlı ziyarette bulundu. Ziyaret, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Şuşa Beyannamesi'nin 4. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti.

Haydar Aliyev'in Mezarı Ziyareti

Bakü'deki programına merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek başlayan Ala ve beraberindeki heyet, burada duygu dolu anlar yaşadı. Ziyarete, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov da eşlik etti.

Şehitlik Ziyaretleri

Ala ve ekibi, daha sonra 20 Ocak şehitleri için yapılan defni ve anma etkinliklerine katılarak Bakü Şehitler Hıyabanı ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarının yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Etkinlikte Katılım

Ziyarete, KKTC Başbakanı Ünal Üstel de iştirak etti. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da heyette yer aldı. Ala, programın devamında yarın Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliğe katılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 5) başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette, KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağ 6) ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov (sağ 3) da yer aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 5) başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette, KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağ 6) ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov (sağ 3) da yer aldı.