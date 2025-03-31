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AK Parti Heyeti MHP'yi Bayramda Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti heyeti MHP'ye ziyarette bulundu. İki partinin birlik mesajları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:50
AK Parti Heyeti MHP'yi Bayramda Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı'nda Siyasi Birlik

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin amacı, bayramlaşarak siyasi birlik mesajı vermekti.

Heyeti MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu Ağırladı

Bayramlaşma programında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı. AK Parti heyeti, Kerem Ali Sürekli başkanlığında gerçekleştirdiği ziyarette, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlü olduğu dönemler olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in Açıklamalarına Tepki

Sürekli, ziyarette yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Gelecek bayramın başta Gazze olmak üzere tüm Müslüman coğrafyasına huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Devlet Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Temennisi

Sürekli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerini ileterek, Bahçeli'nin bayram sonrası işine dönecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sürekli, "Sayın Bahçeli'ye müteşekkiriz. İnşallah, terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleyeceğiz" dedi.

Güçlü Türkiye Vurgusu

Topcu, Türkiye’nin sorumluluğunun büyük olduğunu belirterek, birleşik bir şekilde bu yükü kaldırabileceklerini vurguladı. Cumhur İttifakı'nın stratejik hareket etmesinin yeni kapılar açtığını ifade eden Topcu, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” vurgusunu hatırlatarak, güçlü bir Türkiye için kolektif hareket etmenin önemi üzerinde durdu.

Siyasi Tarihte Bir Dönüm Noktası

Topcu, tarihsel bir adım atıldığını ve bunun Türkiye'deki siyasi tarihi değiştireceğini sözlerine ekledi. "Güçlü bir Cumhur İttifakı var. O zaman bu adım atılmalıydı. Terörün olmadığı bir Türkiye istiyoruz" diyerek, ülkenin geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezi'ni...

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli (sol 3), Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Çakır (sol 2), Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt (solda) bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu (sağ 3), Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin (sağ 2) ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den (sağda) oluşan heyet AK Parti'yi ağırladı.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezi'ni...

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli (sol 3), Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Çakır (sol 2), Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt (solda) bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu (sağ 3), Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin (sağ 2) ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den (sağda) oluşan heyet AK Parti'yi ağırladı.

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