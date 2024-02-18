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AK Parti İBB adayı Kurum Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız programında konuştu: Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Vuslat Platformu tarafından düzenlenen Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız programına katılım sağladı. Kurum, yaptığı açıklamalar ile İstanbul için yapmayı planladıkları hizmetlere dair önemli duyurularda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:13
AK Parti İBB adayı Kurum Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız programında konuştu: Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Vuslat Platformu'nun düzenlediği "Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız" programına katıldı. Programda AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de hazır bulundu. Programda, geçen yıl vefat eden Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın video görüntüleri gösterildi. Paşayeva'nın kardeşi Kemale Paşayeva ise programda bir konuşma yaptı. Paşayeva, konuşmasında Türk birliğine ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine değindi. 

Kemale Paşayeva, “Ben sık sık dost- kardeş ülke ifadesini duyuyorum. Bana göre biz dost değiliz. Dost iyi ilişkilerin sonucu yaranan bir birlikteliktir, her zaman içerisine bir nifak girebilir. Kardeşlik ise şairin dediği gibi, ‘bir ananın iki oğlu’ demek. Hiçbir şey, hiçbir zaman, onlara nifak salamaz. Odur ki, bizim bu ifadeyi kaldırıp yerine kardeş olduğumuzu ve sadece Azerbaycan-Türkiye örneğinde değil, bütün Türk coğrafyasında dile getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

AMACIMIZ İSTANBULU SEVMEK, KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Vuslat Platformu'nun düzenlediği "Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız" programında konuştu. Kurum, yerel ve merkezi yönetimde milletin hizmetine odaklandıklarını ve tüm vatandaşların haklarını gözettiklerini söyledi.

Kurum "Biz yerelde, hem de merkezde, milletimizin en güzel hizmetleri alması için gece gündüz arkadaşlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarıyla el ele çalıştık. Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk" ifadelerini kullandı.

Kurumun, yaptığı açıklamasında, İstanbul'un 2019'dan bu yana ehliyetsiz ve liyakatsiz yönetimler tarafından tüm güzel şeylerden mahrum bırakıldığını, mağdur edildiğini ve yıkıma uğradığını söyledi. Şehirlerin de insanlar gibi bedenleri ve ruhları olduğunu belirten Kurum, İstanbul'un hem fiziken tahrip olduğunu hem de ruhen yıpratıldığını ifade etti. İstanbulluların Kemal Tahir'in romanındaki gibi "esir şehrin insanları" olarak talihsiz bir beş yıl geçirdiğini vurgulayan Kurum, kendisinin amacının İstanbul'u sevmek, korumak ve geliştirmek olduğunu kaydetti.

Kurum İstanbul için uzaktan yönetimi kabul etmediklerini yerinde yönetim ile İstanbul'a hizmetlerini sunacaklarını belirtti. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışı ile yönetim yapmayacaklarına dikkat çeken Kurum belediyeye arada bir uğrama gibi bir çalışma akışlarının olmadığını belirtti.

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