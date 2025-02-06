AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Yarın Gerçekleşecek

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Yarın Yapılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yarın gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan basın toplantısında, depremlere dikkat çekerek, Türkiye’nin bütünlüğüne vurgu yaptı.

Depreme Duyarlılık ve İyileştirme Çalışmaları

Kabaktepe, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hızlı çabayı övdü. "Milletimize, depremzedelere gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Cumhurb Başkanımızın liderliğinde, deprem bölgesinde olağanüstü bir hızla çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde şu ana kadar 200 binin üzerinde konut teslim edildiğini belirten Kabaktepe, gelecek yıl bu sayının 400 bine ulaşmasını hedeflediklerini aktardı. Gerekli altyapı çalışmalarının da hızla sürdüğünü vurguladı.

Kongrenin Anlamı ve Mesajları

Kabaktepe, yarınki kongrede de Abdullah Özdemir'e İstanbul İl Başkanlığı görevini devredeceğini açıkladı. "Bayrağı daha yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Yarınki kongrede, tüm İstanbulluları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek üzere davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongrenin parti içindeki değişimi ve yenilenmeyi temsil ettiğini vurgulayan Kabaktepe, tüm İstanbulluları kongreye katılmaya çağırdı. "Kongre, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusunu ifade eden bir çağrıyı da içeriyor." dedi.

Özdemir’den Gelecek Vizyonu

AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir ise, depremler sonrası yürütülen çalışmalara özellikle dikkat çekerek, hızlı konut teslimlerinin süreceğini belirtti. "2025 yılı sonunda büyük çoğunluğu vatandaşlarımıza teslim edilecek. Tüm kurumların bu sürece katkı sunmasını bekliyoruz.” dedi.

Özdemir ayrıca, İstanbul'un ilçelerinde kısa sürede gerçekleştirilen kongrelerin büyük bir birliktelik ve coşku ile sonuçlandığını ifade ederek, yeni dönemde de partinin çalışmalarına katkı sunacaklarını dile getirdi. "Sonucu ile birlikte, Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü hafifletmek en büyük sorumluluğumuzdur." diyerek konuşmasını tamamladı.