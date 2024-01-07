AK Parti İstanbul adayı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 ilin büyükşehir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende resmi olarak duyurdu.

AK Parti İstanbul adayı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 ilin büyükşehir adaylarını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Haliç Kongre Merkezi'nde bir tanıtım toplantısı düzenliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor ve bu kapsamda 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayları isim isim açıklanıyor.

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Detaylar geliyor!

Toplantıda özellikle İstanbul'un belediye başkan adayı olarak öne çıkan ismin Murat Kurum olduğu belirtiliyor. Murat Kurum'un daha önce Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunduğu ve deneyimli bir isim olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamında Kocaeli, Eskişehir, Muğla, Aydın, Bursa, Balıkesir, Samsun, Erzurum, Denizli ve Ordu gibi büyükşehirlerin AK Parti'nin belediye başkan adaylarının da açıklanacağı ifade ediliyor.

Bu toplantıda sadece büyükşehirler değil, aynı zamanda Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta gibi illerin belediye başkan adayları da kamuoyuna duyurulacak. Toplantının ardından 15 Ocak'ta düzenlenecek törenle diğer adaylar tanıtılacak ve seçim beyannamesi açıklanacak. Erdoğan, bu süreçte adaylar ve teşkilat ile birlikte sahada gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

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