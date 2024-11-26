AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

İBB'nin Yönetimi Eleştirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde gerçekleştirilen strateji ve bütçe görüşmelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kabaktepe, yaptığı açıklamada, "İstanbul'un kaderine terk edildiğini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmayan, verdiği sözleri tutmayan ve şehrin acil sorunlarını görmezden gelen bir yönetimle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tepki

Kabaktepe, sosyal medyada "Gerçek değil etiket belediyeciliği" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yaşananların sadece reklam, şov ve israf olduğunu vurgulayarak, hizmet ve çözüm üretilemediğini belirtti.

CHP'li İBB Başkanı Eleştirildi

CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'un yönetiminde başarısız olduğunu dile getiren Kabaktepe, şu şekilde konuştu: "Bugün İBB Meclisinde gerçekleşen görüşmeler, İstanbul'un kaderine terk edildiğini bir kez daha ortaya koydu. CHP'li İBB Başkanı, çözümler yerine bahanelere sığınmayı ve siyasi polemiklerle gündem yaratmayı tercih ediyor."

Şehrin Temel Sorunları Unutuluyor

Kabaktepe, İstanbul'un toplu ulaşım problemleri, altyapı eksiklikleri, deprem tehlikesi gibi temel sorunlarının göz ardı edildiğine dikkat çekerek, "Kibir, israf ve yalan siyasetinin İBB'ye hakim olduğu değerlendiriliyor. İstanbul'un kaynakları çarçur edilirken, hizmet ve yatırım tamamen unutulmuş durumda. İstanbul'u yönetmek, bahane üretmekle değil, azimle çalışmakla mümkündür." dedi.

Vaatlerde Bulunuldu

Mevcut yönetimin şehri geriye götürdüğünü ifade eden Kabaktepe, "İstanbullu, bu ihmalkar ve kibirli yönetimin farkında. Biz AK Parti olarak, İstanbul'un sahipsiz olmadığını ve vatandaşlarımızın yalnız kalmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. İstanbul'a hizmet etmeyi, sorunları çözmeyi sürdüreceğiz. İstanbul daha iyisini hak ediyor ve bu hak ettiği hizmete elbet yeniden kavuşacaktır." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.