DOLAR
34,63 -0,01%
EURO
36,38 -0,12%
ALTIN
2.932,63 -0,08%
BITCOIN
3.176.113,36 -0,21%

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

AK Parti'li Kabaktepe, İBB'nin strateji ve bütçe görüşmelerine tepki göstererek, şehrin sorunlarını görmezden gelen bir yönetim eleştirisi yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:54
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

İBB'nin Yönetimi Eleştirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde gerçekleştirilen strateji ve bütçe görüşmelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kabaktepe, yaptığı açıklamada, "İstanbul'un kaderine terk edildiğini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmayan, verdiği sözleri tutmayan ve şehrin acil sorunlarını görmezden gelen bir yönetimle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tepki

Kabaktepe, sosyal medyada "Gerçek değil etiket belediyeciliği" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yaşananların sadece reklam, şov ve israf olduğunu vurgulayarak, hizmet ve çözüm üretilemediğini belirtti.

CHP'li İBB Başkanı Eleştirildi

CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'un yönetiminde başarısız olduğunu dile getiren Kabaktepe, şu şekilde konuştu: "Bugün İBB Meclisinde gerçekleşen görüşmeler, İstanbul'un kaderine terk edildiğini bir kez daha ortaya koydu. CHP'li İBB Başkanı, çözümler yerine bahanelere sığınmayı ve siyasi polemiklerle gündem yaratmayı tercih ediyor."

Şehrin Temel Sorunları Unutuluyor

Kabaktepe, İstanbul'un toplu ulaşım problemleri, altyapı eksiklikleri, deprem tehlikesi gibi temel sorunlarının göz ardı edildiğine dikkat çekerek, "Kibir, israf ve yalan siyasetinin İBB'ye hakim olduğu değerlendiriliyor. İstanbul'un kaynakları çarçur edilirken, hizmet ve yatırım tamamen unutulmuş durumda. İstanbul'u yönetmek, bahane üretmekle değil, azimle çalışmakla mümkündür." dedi.

Vaatlerde Bulunuldu

Mevcut yönetimin şehri geriye götürdüğünü ifade eden Kabaktepe, "İstanbullu, bu ihmalkar ve kibirli yönetimin farkında. Biz AK Parti olarak, İstanbul'un sahipsiz olmadığını ve vatandaşlarımızın yalnız kalmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. İstanbul'a hizmet etmeyi, sorunları çözmeyi sürdüreceğiz. İstanbul daha iyisini hak ediyor ve bu hak ettiği hizmete elbet yeniden kavuşacaktır." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
2
Gündem Özeti: 27 Kasım 2024'te TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları
3
İrlanda, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı
4
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM'de Görüşüldü
5
Biden'dan İsrail-Lübnan Ateşkesi Duyurusu ve Gazze İçin Yeni Girişim
6
Netanyahu'dan Biden'a Ateşkes Teşekkürü
7
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor