AK Parti İstanbul İlçe Kongreleri Tamamlandı

AK Parti İstanbul İlçe Kongreleri Bitti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’daki ilçe kongrelerinin sona erdiğini duyurarak, partinin yeni yönetim kadrolarının belirlendiğini açıkladı. 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler, 28 Aralık 2024'te Esenler'de başlayarak, dün akşam Fatih'te düzenlenen programla tamamlandı.

“Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti”

Kongreler sırasında, görevi devreden bazı ilçe başkanları, Ferdi Tayfur'un “Hatıran Yeter” şarkısıyla uğurlandı. Görevdeki ilçe başkanları, yeni başkanları tebrik ederek teşkilat mensuplarıyla da helalleşti.

Seçimler, geniş katılımlı ve coşkulu bir ortamda gerçekleşti. AK Parti ilçe teşkilatlarının ana kadroları, başkanları ve yardımcıları ile yürütme ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte fotoğraf çektirerek görevlerine resmen başladı.

Kabaktepe'den Vurgu: “Büyük Başarılar Elde Edeceğiz”

Kongreye katılan Başkan Osman Nuri Kabaktepe, yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir ile birlikte, partinin hizmete olan bağlılığını vurguladı. Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Yeni yönetime ve emek verenlere teşekkür eden Kabaktepe, şöyle konuştu:

“İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüşte, teşkilatlarımız daha büyük başarılara imza atacak, azim ve kararlılıkla İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek.”

Kabaktepe, kongrenin İstanbul'a ve millete hayırlı olmasını dileyerek, birliğin daim olmasını temenni etti.

Özdemir: “Gece Gündüz Çalışacağız”

Yeni ilçe başkanlığına seçilen Abdullah Özdemir ise, hizmet bayrağını daha yukarı taşımak için büyük bir azimle mücadele edeceklerini söyledi. Özdemir, kongrelerin birlik ve beraberlik ruhuyla geçtiğini belirterek, diğer partilerde olmayan bir atmosferde gerçekleştirdiklerini ifade etti:

“Yeni dönemde gece gündüz çalışacağız. Partimizi hem daha çok güçlendireceğiz hem de daha da büyüteceğiz.”

Özdemir, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’yi tekrar birinci parti yapma hedefinde olduklarını belirtti.

Yeni İlçe Başkanları

Kongrede seçilen AK Parti İstanbul ilçe başkanları ise şu isimlerden oluştu:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - S. Gökhan Gürek

Ataşehir - Burak Çifçi

Avcılar - Gürkan Aksoy

Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

Bahçelievler - Uğur Yılmaz

Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

Başakşehir - Sebahatdin Kayas

Bayrampaşa - Mehmet Acar

Beşiktaş - M. Yıldırım Turan

Beykoz - Özkan Ayduğan

Beylikdüzü - Ömer Çolak

Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

Çatalca - Levent Özkan

Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

Esenler - Emrullah Erkuş

Esenyurt - Toğay Çoban

Eyüpsultan - Muhammet Vanlıoğlu

Fatih - Fatih Karaismailoğlu

Gaziosmanpaşa - Fatih Aydemir

Güngören - Devran Yalçınkaya

Kadıköy - Ahmet Öztürk

Kağıthane - Erkan Yıldırım

Kartal - Haydar Göksoy

Küçükçekmece - Nejat Öztürk

Maltepe - Serkan Bahadır

Pendik - Özer Sarıkaya

Sancaktepe - Feyzullah Torlak

Sarıyer - Halil İbrahim Kurşun

Silivri - Sami Barlas

Sultanbeyli - Ayhan Üşdi

Sultangazi - İmdat Kamacı

Şile - Erdoğan Akgül

Şişli - Serkan Polat

Tuzla - Şeref Çolak

Ümraniye - Salim Çetinkaya

Üsküdar - Erdem Demir

Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak, ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi.

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak, ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi.