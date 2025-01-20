AK Parti İstanbul İlçe Kongreleri Tamamlandı

AK Parti, İstanbul'daki ilçe kongrelerini tamamladı. Yeni ilçe başkanları ve yönetim kadroları belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:38
AK Parti İstanbul İlçe Kongreleri Tamamlandı

AK Parti İstanbul İlçe Kongreleri Bitti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’daki ilçe kongrelerinin sona erdiğini duyurarak, partinin yeni yönetim kadrolarının belirlendiğini açıkladı. 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler, 28 Aralık 2024'te Esenler'de başlayarak, dün akşam Fatih'te düzenlenen programla tamamlandı.

“Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti”

Kongreler sırasında, görevi devreden bazı ilçe başkanları, Ferdi Tayfur'un “Hatıran Yeter” şarkısıyla uğurlandı. Görevdeki ilçe başkanları, yeni başkanları tebrik ederek teşkilat mensuplarıyla da helalleşti.

Seçimler, geniş katılımlı ve coşkulu bir ortamda gerçekleşti. AK Parti ilçe teşkilatlarının ana kadroları, başkanları ve yardımcıları ile yürütme ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte fotoğraf çektirerek görevlerine resmen başladı.

Kabaktepe'den Vurgu: “Büyük Başarılar Elde Edeceğiz”

Kongreye katılan Başkan Osman Nuri Kabaktepe, yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir ile birlikte, partinin hizmete olan bağlılığını vurguladı. Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Yeni yönetime ve emek verenlere teşekkür eden Kabaktepe, şöyle konuştu:

“İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüşte, teşkilatlarımız daha büyük başarılara imza atacak, azim ve kararlılıkla İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek.”

Kabaktepe, kongrenin İstanbul'a ve millete hayırlı olmasını dileyerek, birliğin daim olmasını temenni etti.

Özdemir: “Gece Gündüz Çalışacağız”

Yeni ilçe başkanlığına seçilen Abdullah Özdemir ise, hizmet bayrağını daha yukarı taşımak için büyük bir azimle mücadele edeceklerini söyledi. Özdemir, kongrelerin birlik ve beraberlik ruhuyla geçtiğini belirterek, diğer partilerde olmayan bir atmosferde gerçekleştirdiklerini ifade etti:

“Yeni dönemde gece gündüz çalışacağız. Partimizi hem daha çok güçlendireceğiz hem de daha da büyüteceğiz.”

Özdemir, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’yi tekrar birinci parti yapma hedefinde olduklarını belirtti.

Yeni İlçe Başkanları

Kongrede seçilen AK Parti İstanbul ilçe başkanları ise şu isimlerden oluştu:

  • Adalar - Uğur Sina Şen
  • Arnavutköy - S. Gökhan Gürek
  • Ataşehir - Burak Çifçi
  • Avcılar - Gürkan Aksoy
  • Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
  • Bahçelievler - Uğur Yılmaz
  • Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
  • Başakşehir - Sebahatdin Kayas
  • Bayrampaşa - Mehmet Acar
  • Beşiktaş - M. Yıldırım Turan
  • Beykoz - Özkan Ayduğan
  • Beylikdüzü - Ömer Çolak
  • Beyoğlu - Kasım Fırat
  • Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
  • Çatalca - Levent Özkan
  • Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
  • Esenler - Emrullah Erkuş
  • Esenyurt - Toğay Çoban
  • Eyüpsultan - Muhammet Vanlıoğlu
  • Fatih - Fatih Karaismailoğlu
  • Gaziosmanpaşa - Fatih Aydemir
  • Güngören - Devran Yalçınkaya
  • Kadıköy - Ahmet Öztürk
  • Kağıthane - Erkan Yıldırım
  • Kartal - Haydar Göksoy
  • Küçükçekmece - Nejat Öztürk
  • Maltepe - Serkan Bahadır
  • Pendik - Özer Sarıkaya
  • Sancaktepe - Feyzullah Torlak
  • Sarıyer - Halil İbrahim Kurşun
  • Silivri - Sami Barlas
  • Sultanbeyli - Ayhan Üşdi
  • Sultangazi - İmdat Kamacı
  • Şile - Erdoğan Akgül
  • Şişli - Serkan Polat
  • Tuzla - Şeref Çolak
  • Ümraniye - Salim Çetinkaya
  • Üsküdar - Erdem Demir
  • Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki...

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak, ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi.

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki...

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak, ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi.

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