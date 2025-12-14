DOLAR
90 Yaşındaki Fikriye Güller Manileriyle Hafızalara Kazınıyor

Erzincan Kemaliye Sandık köyünde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Güller, ezberindeki manileri akıcı şekilde okuyarak kültürel mirası yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:11
Sandık köyünde yaşayan nine, yıllardır ezberindeki dizeleri akıcı biçimde okuyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Sandık köyünde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Güller, hafızası ve okuduğu manilerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yıllardır ezberinde tuttuğu maniler ile hem kendi hayatını özetleyen hem de güçlü hafızasıyla dikkat çeken Güller, köy yaşamının sözlü belleğini canlı tutuyor.

13 yaşında evlenen ve eşini genç yaşta kaybeden Güller, köyde duyduğu ve ezberlediği manileri hiç takılmadan, sıra sıra okuyabiliyor. Yaşına rağmen sergilediği hafıza, gençlere adeta taş çıkarıyor.

Manileriyle tanınan Kemaliye, bu yönüyle kültürel zenginliğini korumaya devam ediyor. Osmanlı döneminde ilçedeki erkeklerin büyük bir bölümünün İstanbul’a gurbete gitmesi üzerine, geride kalan kadınların özlem ve hasret duygularıyla yazdığı dizeler mani haline getirilerek direklere asıldı. O manilerin bir kısmı bugün hâlâ Kemaliye yollarında yerini koruyor.

Fikriye Güller’in hafızasında yaşattığı maniler ise geçmişten günümüze uzanan bu kültürel mirasın canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

