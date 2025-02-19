AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Avrupa Birliği'nin (AB) 24 Şubat'ta gerçekleşecek İsrail ile Ortaklık Konseyi toplantısına yönelik tepkilerini dile getirdi.

İnsan Hakları Örgütlerinden Sert Uyarılar

Paris merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexis Deswaef, düzenlenen basın toplantısında toplantının, AB'ye kritik bir hatırlatma niteliği taşıdığını belirtti. Deswaef, "Tüm olası alarmlar çalıyor ancak AB görmezden geliyor, İsrail'e hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Dünyadaki tüm dürüst avukatlar ne yazık ki bunun süregelen bir soykırım olduğunu doğrulayacaktır" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da Yaşananlar

Deswaef, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının İsrail ordusu tarafından ele geçirildiğini vurgulayarak, ABD'de eski başkan Donald Trump yönetiminin bu durumu cesaretlendirici bir unsur olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, AB'nin suçlularla işbirliği yapmasının, kendi güvenilirliğine zarar verdiğini dile getirdi.

AB’nin Yaptırımları Gözden Geçirmesi Gerekiyor

Deswaef, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesinin "insan hakları ve uluslararası hukuka saygı" şartını içerdiğine dikkat çekerek, AB'ye anlaşmanın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

İhvaller ve Uluslararası Hukuk

Filistin için Komiteler ve Derneklerin Avrupa Koordinasyonu (ECCP) Başkanı Bertrand Heilbronn, AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin kuruluş amacının İsrail'i barışa teşvik etmek olduğunu ancak bu amacın tamamen başarısız olduğunu ifade etti. Heilbronn, Trump yönetiminin kayıtsızlığına karşın AB’nin uluslararası hukuku koruma adına harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin İki Devletli Çözüm Üzerine Eleştiriler

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa Temsilcisi Claudio Francavilla, AB'nin Filistinlilere karşı duyarsız kaldığını belirterek, "AB'nin iki devletli çözüm önerisinin artık yalnızca bir slogan haline geldiğini" söyledi. Francavilla, AB'nin 27 üyesinin yerleşimlerin yasa dışı olduğu konusundaki tutumlarının çelişkili olduğunu vurguladı.

Değişim İçin Zaman

Francavilla, Ortaklık Konseyi toplantısının AB için bir uyanış çağrısı niteliğinde olması gerektiğine ve anlaşmanın askıya alınması, İsrailli yetkililere yaptırımlar uygulanması, yasa dışı yerleşimlerle ticaretin durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

Üye Ülkelerden Farklı Görüşler

Başta İrlanda ve İspanya olmak üzere bazı üye ülkeler, AB'den İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan anlaşmayı, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık şartı gerekçesiyle feshetmesini talep ediyor. Geçmişte bu konuda tartışmalar yaşanmış ve adımlar atılmıştı.

Yeni AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 1 Aralık 2024'te görevi devralarak, bu konunun yeniden ele alınacağını vurguladı. Toplantıda bazı üye ülkelerin 2. madde üzerine endişelerini dile getirmesi bekleniyor.

AB'nin geçmişte Suriye ile yaptığı gibi insan haklarına bağlılık şartını göz önünde bulundurarak benzer anlaşmaları askıya aldığı örnekler de bulunuyor.