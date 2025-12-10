TÜBİTAK Desteği: Yapay Zeka ile Beyaz Lahanada Su Stresi Tahmini

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Ali Kaan Yetik tarafından hazırlanan "Yarı-Kurak İklim Şartlarında Yetiştirilen Beyaz Lahanada Makine Öğrenmesi Modelleri Kullanılarak Bitki Su Stres İndeksinin Tahmin Edilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projenin hedefleri

Proje, yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleriyle beyaz lahana bitkisinde gerçek zamanlı su stresi tahmini yapılmasını ve böylece sulama zamanlamasının optimize edilmesini amaçlıyor. Çalışma; iklim değişikliğinin etkili olduğu yarı kurak bölgelerde daha verimli su yönetim stratejileri geliştirmeyi hedefleyerek tarımsal üretimde su kullanımını azaltmayı ve verimliliği artırmayı planlıyor.

Beklenen katkılar

Elde edilecek sonuçların sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve akıllı sulama sistemlerine önemli katkı sunması bekleniyor. Proje, özellikle Türkiye'nin lahanacı bölgelerinden biri olan Niğde'de hem verimlilik hem de ürün kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak.

Proje ekibi ve destekleyenler

Projenin yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaan Yetik yapıyor; Doç. Dr. Burak Şen ise projede araştırmacı olarak görev alıyor. Prof. Dr. Hasan Uslu (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü) projeye ilişkin açıklamasında, bölgesel kalkınmayı önceleyen bir üniversite olarak tarımsal üretime katkı sunan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti ve proje ekibini tebrik etti.

TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı desteğiyle yürütülecek proje, yerel tarım uygulamalarına yönelik somut çözümler üretmeyi hedefliyor.

