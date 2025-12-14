DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Kütahya’da 'Camide Buluşalım' Sabah Namazı — Gazze ve Doğu Türkistan İçin Dua

Kütahya Ulu Camii'nde düzenlenen 'Camide Buluşalım' sabah namazında Gazze, Doğu Türkistan ve mazlumlar için dua edildi; programa Vali Musa Işın katıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:08
Kütahya’da 'Camide Buluşalım' Sabah Namazı — Gazze ve Doğu Türkistan İçin Dua

Kütahya'da 'Camide Buluşalım' Sabah Namazı Düzenlendi

Kütahya'da Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm gören mazlumlar için dua etmek amacıyla 'Camide Buluşalım' temalı sabah namazı programı gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Katılım

Programa Kütahya Müftülüğü, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Kütahya Ulu Camii'nde yoğun katılımla yapıldı.

Program Akışı

Seher vaktinde başlayan programda cemaat hep birlikte sabah namazını eda etti. Namazın ardından Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı.

Sözler ve Teşekkür

Programda dua, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından yapıldı. Ardından konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sabah namazının birlik, bilinç ve sorumluluk şuuru açısından önemine dikkat çekti. Müftü Açık, toplantıda şunları ifade etti: "Derdimizi, meselemizi ve imanımızı ortaya koymak adına bu mübarek vakitte bir araya geldik. Rabbimize hamd ediyor, bizleri böyle hayırlı bir buluşmada birleştirdiği için şükrediyoruz".

Dr. İrfan Açık, programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne ve katılımları dolayısıyla Kütahya Valisi Musa Işın'a teşekkür etti.

Program, sabah namazı buluşmasının ardından katılımcılara çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

KÜTAHYA’DA "CAMİDE BULUŞALIM" SABAH NAMAZI BULUŞMASI

KÜTAHYA’DA "CAMİDE BULUŞALIM" SABAH NAMAZI BULUŞMASI

KÜTAHYA’DA "CAMİDE BULUŞALIM" SABAH NAMAZI BULUŞMASI

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama