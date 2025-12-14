Kütahya’da 'Camide Buluşalım' Sabah Namazı — Gazze ve Doğu Türkistan İçin Dua

Kütahya'da 'Camide Buluşalım' Sabah Namazı Düzenlendi

Kütahya'da Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm gören mazlumlar için dua etmek amacıyla 'Camide Buluşalım' temalı sabah namazı programı gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Katılım

Programa Kütahya Müftülüğü, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Kütahya Ulu Camii'nde yoğun katılımla yapıldı.

Program Akışı

Seher vaktinde başlayan programda cemaat hep birlikte sabah namazını eda etti. Namazın ardından Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı.

Sözler ve Teşekkür

Programda dua, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından yapıldı. Ardından konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sabah namazının birlik, bilinç ve sorumluluk şuuru açısından önemine dikkat çekti. Müftü Açık, toplantıda şunları ifade etti: "Derdimizi, meselemizi ve imanımızı ortaya koymak adına bu mübarek vakitte bir araya geldik. Rabbimize hamd ediyor, bizleri böyle hayırlı bir buluşmada birleştirdiği için şükrediyoruz".

Dr. İrfan Açık, programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne ve katılımları dolayısıyla Kütahya Valisi Musa Işın'a teşekkür etti.

Program, sabah namazı buluşmasının ardından katılımcılara çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

