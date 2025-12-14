DOLAR
Esenyurt'ta Kadın Hırsız AVM'lerde Cep Telefonu Çaldı

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:06
Esenyurt'ta Kadın Hırsız AVM'lerde Cep Telefonu Çaldı

Esenyurt'ta kadın hırsız AVM'lerde cep telefonu çaldı

Esenyurt'ta müşteri kılığına girerek alışveriş merkezlerinde gezinen bir kadın hırsız, gözüne kestirdiği iki hemcinsinin ceplerindeki telefonlarını çaldı. Olaylar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, Esenyurt'taki alışveriş merkezinde önce bebekli bir kadın hedef alındı. Hırsız, ürünlere bakma bahanesiyle kurbanın yanına yaklaştı ve kadının cebindeki telefonu yavaşça çalarak uzaklaştı.

Farklı bir günde aynı AVM'ye gelen aynı şüpheli, bu kez bir giyim mağazasında ürünlere bakan başka bir kadının cebinden yine cep telefonunu alıp hiçbir şey olmamış gibi mekandan ayrıldı.

Görüntüler ve tepki

Soğukkanlıca hareket eden hırsızın görüntüleri, mağaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin izlediği yöntem ve hızlı kaçışı net şekilde görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

