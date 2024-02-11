AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün akşam il binasına giderken trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Baltacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, il binasına girmek üzereyken karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Baltacı, aracın şiddetli darbesiyle yere fırladı.

Sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi ve Baltacı'ya ilk yardımı yaptı. Baltacı, çok ağır yaralıydı ve ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Baltacı, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baltacı'ya çarpan aracın sürücüsü ise kaza sonrası polis tarafından yakalanarak merkeze götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BALTACI'NIN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Fatma Sevim Baltacı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan,

"Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Baltacı'nın yaşamanı yitirdiği haberini alan Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik, Baltacı hakkında sosyal medyadan şunları söyledi:

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun."

FATMA SEVİN BALTACI KİMDİR?

Fatma Baltacı, 1981 yılının Ekim ayında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon kökenli olan Baltacı, Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini bitirdi. Moda-Giyim-Tasarım alanında mesleki eğitim aldı. 2007'den 2014'e kadar tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak görev yaptı. Daha sonra İlahiyat fakültesine kaydoldu. 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanı olarak siyasete girdi ve 2016-2023 yılları arasında İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi çalışmalarını sürdürdü.

Baltacı, İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın birçok komisyon ve biriminde çalıştı. (Teşkilat komisyonu, Ar-Ge, Tantım Medya, Shib-AK bülteni, Siyaset Akademisi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birimi) Baltacı, İngilizce ve Arapça konuşabiliyordu ve Sekreterya Birim Başkanı olarak son görevini yapıyordu. Baltacı, evliydi ve İstinye Üniversitesi Adalet bölümünde 2. sınıf öğrencisiydi.