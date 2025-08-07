DOLAR
40,63 -0,12%
EURO
47,38 -0,2%
ALTIN
4.447,15 -0,3%
BITCOIN
4.767.708,56 -0,14%

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Kars'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kars'ta 'Terörsüz Türkiye' mektubunu şehit ailelerine ulaştıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:09
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Kars'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kars'ta önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, "Terörsüz Türkiye sürecimizde şehit ailelerimize bir mektubumuzu vereceğiz. Kapı kapı sadece şehit ve gazi ailelerimizi değil, diğer vatandaşlarımıza da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iletmek istediği mektup var," dedi.

Ercan, Aynalı Köşk'te düzenlenen "AK Parti Kars Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşarak, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirtti. 24 yıl boyunca Türkiye'de birçok önemli icraatlar yapıldığını vurgulayan Ercan, "AK Parti hükümetleri gönüllere dokunup, yollar ve köprüler inşa etti. Savunma sanayisinde de dünya çapında bir yere gelmek üzereyiz," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilere yönelik mektubunu Kars'ta ailelere ulaştıracaklarını belirten Ercan, mektup dağıtımının Kars'tan başlayacağını duyurdu. Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak başlatıyoruz. Gönüllere gireceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız," şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, ve AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara toplantının ardından basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kars'ta Aynalı Köşk'te düzenlenen...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kars'ta Aynalı Köşk'te düzenlenen "AK Parti Kars Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kars'ta Aynalı Köşk'te düzenlenen...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kars'ta Aynalı Köşk'te düzenlenen "AK Parti Kars Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi