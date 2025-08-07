AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Kars'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kars'ta önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, "Terörsüz Türkiye sürecimizde şehit ailelerimize bir mektubumuzu vereceğiz. Kapı kapı sadece şehit ve gazi ailelerimizi değil, diğer vatandaşlarımıza da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iletmek istediği mektup var," dedi.

Ercan, Aynalı Köşk'te düzenlenen "AK Parti Kars Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşarak, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirtti. 24 yıl boyunca Türkiye'de birçok önemli icraatlar yapıldığını vurgulayan Ercan, "AK Parti hükümetleri gönüllere dokunup, yollar ve köprüler inşa etti. Savunma sanayisinde de dünya çapında bir yere gelmek üzereyiz," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilere yönelik mektubunu Kars'ta ailelere ulaştıracaklarını belirten Ercan, mektup dağıtımının Kars'tan başlayacağını duyurdu. Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak başlatıyoruz. Gönüllere gireceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız," şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, ve AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara toplantının ardından basına kapalı olarak devam etti.

