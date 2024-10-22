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AK Parti Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı Yapıldı

Bakan Göktaş, AK Parti'nin kadın teşkilatının güçlülüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:20
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı Yapıldı

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, partinin kadın kadrosunun gücünü ve önemini vurguladı.

Geleneksel Teşkilat Gücü

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantıda 81 il kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Partinin, Türk siyasi tarihindeki en geniş ve etkin kadın teşkilatını oluşturduğunu, tüm kademelerinde kadınlara en fazla yer veren parti olduğunu ifade etti.

Toplumda Kadınların Güçlendirilmesi

Göktaş, bakanlığın faaliyetleri ile kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla atılması gereken adımları ele aldıklarını aktardı. Konuşmasında, "Partimizin bugüne kadarki başarılarının ardındaki en büyük güç, Türkiye'nin dört bir yanındaki güçlü ve kararlı kadınlardan aldığı destektir." dedi.

Teşekkür ve Destek

Bakanlık, yapılan çalışmaların yanı sıra Kadın Kolları teşkilatının, AK Parti davasını anlatarak verdikleri destekten dolayı teşekkürü de ihmal etmedi. Göktaş, "Kadın Kolları teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların emeği, partimizin gücüne güç katmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

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