AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Kampı Tamamlandı

AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Kampı Sonuçlandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin düzenlemiş olduğu Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampının kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, "Bugün burada sona eren bu kampımız aslında daha büyük başlangıçların işaret fişeğidir." ifadesini kullandı.

Kamp Hakkında Bilgiler

Kamp, Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlik boyunca katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı belirtildi. Ercan, bu birlikteliğin sadece bir eğitim kampı değil, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerin istişare edildiği bir platform olduğunu vurguladı.

İstişare Kültürü ve Gelecek Planları

Ercan, istişare kültürünün AK Parti'nin temel prensiplerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu anlayış, kurulduğu günden bugüne AK Partimizin karar alma biçiminde köklü bir ilke olarak varlığını sürdürmüştür." dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik tarzının ve teşkilatla kurduğu doğrudan bağın, istişarenin ne kadar stratejik olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Geleceğe Dair Vizyon

Ercan, bu üç günlük eğitim sürecinin kendilerine sadece yeni bir bakış açısı kazandırmadığını, aynı zamanda daha derin bir şuur ve vizyon kattığını söyledi. "Bundan sonra ne yapmalıyız?" sorusunun yanıtının katılımcılardan geleceğini belirten Ercan, kadın liderlerin ülke genelindeki en güçlü sesler olduğunu kaydetti.

Hatıra Fotoğrafı ve Sunum

Kapanış etkinliğinde Ercan, teşkilatın kadın üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirirken, kamp kapsamında kurulan stantlarla ilgili de bilgiler verdi. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kampın son gününde basına kapalı bir sunum gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın kapanış konuşması ile sona erdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın kapanış konuşması ile sona erdi.