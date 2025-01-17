AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi: Dış Politika Eleştirisi ve Gelecek Vizyonu

Mustafa Elitaş, Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde Özgür Özel'e dış politika eleştirisi yaparak geleceğe dair vizyonunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:01
AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi: Dış Politika Eleştirisi ve Gelecek Vizyonu

AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde Dış Politika Vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Elitaş, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel’i eleştirerek, "Ya Allah aşkına Sayın Özgür Özel hiç dış politika danışmanın yok mu?" ifadelerini kullandı.

Dış Politika ve Ekonomi

Elitaş, Suriye’deki gelişmeler ve dünya üzerindeki dinamiklere dair bilgi edinmenin önemine dikkat çekerek, Özgür Özel’in dış politika konusundaki yetersizliğini vurguladı. "Eğer yol arkadaşların varsa sana gerçekleri anlatmıyorlarsa, derhal ama derhal o danışmanlarını değiştir," dedi.

Seçim Vurgusu ve Gelecek Beklentileri

14-28 Mayıs tarihleri arasında milletin kritik bir görev üstlendiğini belirten Elitaş, AK Parti’nin güçlü bir yönetim anlayışıyla geleceğe umutla baktığını kaydetti. "Milletimiz 1,5 sene sonrasını görebiliyor, ancak muhalefet partisi burnunun ucunu göremiyor," dedi.

Kayseri’nin Önemi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri’nin AK Parti için stratejik bir şehir olduğunu belirterek, şehrin desteğinin siyasi hareket için önemli olduğunu ifade etti.

Toplumsal Sorumluluk ve Küresel Vizyon

AK Parti Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin uluslararası sorumlulukları olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yardım bekleyen birçok insan var; Türkiye olarak bu sorumluluğu hissetmeliyiz," dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kongrede konuşma yaparak, AK Parti'nin geleceği için destek çağrısında bulundu.

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