Kocagöz’den Kepez'teki yangınzedeye destek sözü

Şafak Mahallesi'ndeki yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şafak Mahallesi’nde geçtiğimiz gün evi yanan 45 yaşındaki G.K. ile aynı binada yaşayan konut sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya’nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen yangında, 4262 Sokak’taki Yabaneri Apartmanının birinci katında bulunan daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, G.K.’nin kiracı olarak oturduğu evdeki eşyalar tamamen yandı.

Yangının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Başkan Kocagöz, kapıları tek tek çalarak bina sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi; bürokratlarıyla birlikte yanan dairede incelemelerde bulunduğunu belirtti. Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Kocagöz, G.K.'ye şu sözlerle geçmiş olsun dileğinde bulundu:

"Çok üzüldük. En büyük tesellimiz kimseye zarar gelmemiş olması. Elbette bizlerin üzüntüsü sizler için bir çare değil. Allah’ın izniyle bu zor günleri atlatmanız için yanınızdayız. Kepez Belediyesi olarak gereken neyse, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu zor günleri hep beraber birlik ve dayanışma içinde atlatacağız."

Evi yanan G.K. de Başkan Kocagöze teşekkür ederek, "Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor bir durum" diye konuştu.

Yetkililer, mağdur vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

