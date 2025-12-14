DOLAR
Esenyurt'ta Cami Hijyen Projesi: 32 camide başladı, 85'e yayılacak

Esenyurt Belediyesi, Cami Hijyen Projesi ile 32 camide temizlik ve bakım hizmetlerini güçlendirdi; şadırvan, lavabo ve ekipman desteğiyle 85 camiye yayılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:31
Esenyurt'ta Cami Hijyen Projesi başlatıldı

Belediye camilerde temizlik ve bakım hizmetlerini yeniledi

Esenyurt Belediyesi, Cami Hijyen Projesi kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışmalarını artırarak şadırvan ve lavabo alanlarında düzenli personel ve ekipman desteği sağlamaya başladı.

Belediye ekipleri camilerin genel temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor; amaç, ibadet alanlarının daha hijyenik koşullarda kullanılmasını sağlamak. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy talimatıyla, hizmetlerin düzenli sürdürülmesi için camilerin lavabo ve kullanım alanlarına görevli personel yerleştirildi. Böylece bu alanların temizlik ve düzeni gün boyunca kontrol altında tutuluyor.

Camilerde yoğun kullanılan şadırvanlarda da iyileştirme çalışmaları yapıldı. Şadırvanlara sabunluk ve peçetelikler takılarak vatandaşların daha temiz ve düzenli bir kullanım imkânına kavuşması sağlandı. Temizlik hizmetlerinde kullanılan çamaşır suyu, el sabunu, fırça, çekpas ve diğer tüm ekipmanlar Esenyurt Belediyesi tarafından camilere düzenli olarak ulaştırılıyor.

Açıklama — Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy:

"Değerli Esenyurtlu komşularımız, Yeni hayata geçirdiğimiz Cami Hijyen Projesini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Esenyurt Müftülüğü ile iş birliği içerisinde başlattığımız bu proje kapsamında, camilerimizdeki lavabolar artık ücretsiz, daha temiz ve daha hijyenik bir şekilde hizmet verecek. Bu çalışma ile camilerimizin lavabo temizlik sorumluluğunu Esenyurt Belediyesi olarak üstleniyor, gerekli tüm temizlik malzemelerini karşılayarak hem temizlik standartlarını yükseltiyor hem de cami derneklerimizin maddi yükünü hafifletiyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ibadethanelerimizi daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamış oluyoruz. Bugün itibarıyla 32 camimizde başlayan Cami Hijyen Projesi’ni kısa sürede Esenyurt genelindeki 85 caminin tamamına yayarak hizmet ağımızı genişleteceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Esenyurt Müftülüğüne, Sayın Müftümüze ve değerli din görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, daha temiz bir Esenyurt için aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz."

