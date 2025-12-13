DOLAR
AK Parti Kayseri'den Özgür Özel'e Yanıt: 'Algı Değil, Belgeler Konuşsun'

AK Parti Kayseri Teşkilatı, Özgür Özel'in Kayseri mitingindeki sözlerine sert tepki gösterdi; muhalefetin iddialarına karşı "dosyalar, kayıtlar ve görüntüler" vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:46
AK Parti Kayseri Teşkilatı'ndan sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri'de düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatına yönelik sözlerine, AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından sert bir açıklama ile yanıt verildi.

Açıklamada, muhalefetin söylemlerinin algı üretmeye yönelik olduğu belirtilerek, siyasetin sloganlarla değil somut belgelerle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

"Tüm Türkiye biliyor ki, CHP yönetiminin yaptığı açıklamaların büyük bölümü ya gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, CHP yönetiminin kamuoyundaki güvenilirliğinin zedelendiği kaydedildi.

AK Parti Kayseri teşkilatı, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki iddialara dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı: "Eğer matematiğinize ve söylediklerinize güveniyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki muhasebe kayıtlarını, ortaya çıkan dosyaları ve kamuoyuna yansıyan belgeleri detaylı şekilde inceleyin. O zaman neyin ne olduğu çok daha net anlaşılacaktır."

Açıklamada, ortada sadece iddia olmadığının; dosyalar, kayıtlar ve görüntüler bulunduğunun altı çizildi ve buna rağmen 'hiçbir şey yok' denmesinin siyaset değil, açık bir inkâr olduğu belirtildi.

Özgür Özel’in mitikte kullandığı "Tayyip Erdoğan ve çevresi 22=4 dese ben kerrat cetvelini kontrol ediyorum" sözüne de yanıt veren AK Parti Kayseri teşkilatı, "Sayın Özel, kerrat cetveli basit bir hesaptır. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar bu millete ne söylediğine ve ne kazandırdığına bakarız" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca asıl meselenin matematik değil, siyasi samimiyet olduğu şu sözlerle ifade edildi: "Ortada dosyalar, iddialar ve görüntüler varken kendi belediye başkanlarınıza ‘hiçbir şey yok’ demek matematik mi, siyaset mi? Biz doğruya ‘doğru’ deriz. Siz yanlışa kılıf ararsınız. Fark budur."

Açıklama, "Milletin aklıyla alay edilmesine kimsenin tahammülü yok. Kamuoyunun gördüğü gerçekleri yok saymak, gerçeği değiştirmez" sözleriyle sonlandırıldı.

