AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: Toplu istifa iddiası yalanlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Saadet Partisi'ne toplu geçiş iddialarını yalanlayarak, teşkilat kayıtlarında böyle bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:15
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: Toplu istifa iddiası yalanlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: Toplu istifa iddiası yalanlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Saadet Partisi tarafından yayılan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamanın detayları

İl Başkanlığı açıklamasında, "AK Parti’den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir" denildi. Ayrıca, Saadet Partisi'nin "AK Parti ve MHP’den bin kişinin istifa ederek Saadet Partisi’ne katıldığı" yönündeki paylaşımların yalan bilgi içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, paylaşılan fotoğraflarda salondaki kişi sayısının bile binin çok altında olduğu; buna rağmen kamuoyuna yalan yanlış rakamlar verilerek bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. İl Başkanlığı, bu yaklaşımın siyasetin ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Metinde ayrıca, Kayseri’deki üye sayısının son bir yıl içinde 181 binden 198 bin 962’ye yükseldiğinin altı çizildi ve bu gelişmenin iddiaları öne sürenler tarafından hazmedilemediği kaydedildi.

İl Başkanlığı, sözlerini "Böyle bir durum ne sahada vardır ne de teşkilat kayıtlarında karşılığı bulunmaktadır" şeklinde tamamladı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

