Suriye Ordusu Rakka'dan Haseke'ye Binlerce Araçlık Konvoyla İlerliyor

Suriye Ordusu Rakka'dan Haseke'ye İlerliyor

Suriye ordusu, Türk yapımı zırhlı araçlar, tanklar ve uçaksavar sistemleri taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy ile Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Dün varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Rakka ve Haseke vilayetleri arasında belirgin bir hareketlilik yaşanıyor.

Anlaşma Detayları

Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulmuş ve tam bir ateşkes ilan edilmişti. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı çerçevesinde Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirilmişti.

Ayrıca anlaşmada, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredileceği ve Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği açıklandı.

Metinde ayrıca bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği ve bu alanların güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı belirtildi.

