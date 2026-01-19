Çekmeköy'de Kar Şenliği: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda kış coşkusu

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen kar şenliğinde yüzlerce vatandaş karın tadını çıkardı. Etkinlik, yarıyıl tatilinin ilk günlerinde gerçekleşti ve bölge halkını bir araya getirdi.

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, karla kaplanan geniş alanıyla adeta bir şenlik alanına dönüştü. Soğuk ve yoğun kar yağışına rağmen alana akın eden katılımcılar, horon ve halay eşliğinde uzun süre eğlendi; çocuklar ve aileler kartopu oynayıp kardan adam yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca kurulan ateş başlarında katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi. Sıcak sohbetlerle ısınan vatandaşlar, kış mevsiminin güzelliklerini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Bugün bizler ve çocuklarımız için çok güzel bir gün. Karın bereketini, heyecanını ve mutluluğunu Çekmeköylü komşularımızla paylaşmak istedik. Karın çilesini ve eziyetini tamamen neşeye ve eğlenceye çevirdik. Burada önemli olan karın güzelliğini ve bereketini paylaşmak. Parkımız dolu, komşularımız mutlu. Biz de çok memnunuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlik, Çekmeköylü vatandaşlara keyifli ve unutulmaz bir kış günü yaşattı.

