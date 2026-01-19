Çekmeköy'de Kar Şenliği: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

Çekmeköy Belediyesi'nin Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'ndaki kar şenliğinde yüzlerce vatandaş horon, halay, kartopu ve sucuk ekmekle doyasıya eğlendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:43
Çekmeköy'de Kar Şenliği: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

Çekmeköy'de Kar Şenliği: Yüzlerce Vatandaş Eğlendi

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda kış coşkusu

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen kar şenliğinde yüzlerce vatandaş karın tadını çıkardı. Etkinlik, yarıyıl tatilinin ilk günlerinde gerçekleşti ve bölge halkını bir araya getirdi.

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, karla kaplanan geniş alanıyla adeta bir şenlik alanına dönüştü. Soğuk ve yoğun kar yağışına rağmen alana akın eden katılımcılar, horon ve halay eşliğinde uzun süre eğlendi; çocuklar ve aileler kartopu oynayıp kardan adam yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca kurulan ateş başlarında katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi. Sıcak sohbetlerle ısınan vatandaşlar, kış mevsiminin güzelliklerini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Bugün bizler ve çocuklarımız için çok güzel bir gün. Karın bereketini, heyecanını ve mutluluğunu Çekmeköylü komşularımızla paylaşmak istedik. Karın çilesini ve eziyetini tamamen neşeye ve eğlenceye çevirdik. Burada önemli olan karın güzelliğini ve bereketini paylaşmak. Parkımız dolu, komşularımız mutlu. Biz de çok memnunuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlik, Çekmeköylü vatandaşlara keyifli ve unutulmaz bir kış günü yaşattı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAR ŞENLİĞİNDE, GENÇ YAŞLI YÜZLERCE VATANDAŞ KARIN...

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAR ŞENLİĞİNDE, GENÇ YAŞLI YÜZLERCE VATANDAŞ KARIN KEYFİNİ DOYASIYA YAŞADI.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAR ŞENLİĞİNDE, GENÇ YAŞLI YÜZLERCE VATANDAŞ KARIN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Valisi Mustafa Yavuz Göreve Başladı: Suç İşleyenlere Net Uyarı
2
İstanbul'da Beklenen Kar Gece Saatlerinde Etkili Oldu
3
Elazığ’da Motosiklet, Mobilet ve Motorlu Kurye Trafik Yasağı 1 Gün Uzatıldı
4
EĞİTİM-BİR-SEN’den MEB Önündeki Ek Atama Eylemine Destek
5
Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı
6
Tuzla Belediyesi'nden Orhanlı'daki Çakmak Fabrikası Yangınında Hızlı Destek
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Aydın'da Milyarlarca Liralık Yatırımları Açıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları