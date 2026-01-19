Keçiören Belediyesi araç filosunu 15 yeni araçla güçlendirdi

Keçiören Belediyesi, hizmetleri daha hızlı ve etkin yürütmek amacıyla araç filosunu genişletti. Bu kapsamda belediye bünyesine 15 yeni hizmet aracı kazandırıldı.

Belediye araç filosuna kazandırılan 10 adet hizmet aracı, 3 adet zabıta motosikleti, 1 adet sıkıştırmalı çöp toplama aracı ile 1 adet çöp konteyneri hijyen ve temizlik aracı belediye önünde sergilenerek Keçiörenlilerle paylaşıldı.

Yeni araçların temizlik, zabıta ve saha hizmetlerinde aktif olarak kullanılarak ilçe genelindeki çalışmalara katkı sağlaması; hizmetlerin daha kısa sürede ve daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Başkan Mesut Özarslan'ın açıklaması

Keçiören Belediyesi önünde sergilenen araçları tek tek inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu bir ilk, bir başlangıç. Allah nasip ederse tüm araçlarımızı yenileyeceğiz, Keçiören’imizin hizmetine sunacağız. Almış olduğumuz hem çöp kamyonumuz hem hizmet araçlarımız hem de zabıta motorlarımız Keçiörenimize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin hizmetkarıyız" dedi.

